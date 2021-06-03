В ПФР напомнили об условиях досрочной пенсии для предпенсионеров

Досрочная пенсия для людей предпенсионного возраста назначается только по предложению органов службы занятости. При этом выплаты устанавливаются не ранее, чем за два года до наступления пенсионного возраста, напомнили в Управлении ПФР России по Москве и Московской области.

"Право на указанный вид пенсии предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя", - отметили в фонде.

Основные требования для назначения досрочной пенсии - наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также отсутствие возможности для трудоустройства. После наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, гражданину необходимо вновь обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости.

Кроме того, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств: о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде в другую страну.