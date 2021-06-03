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03.06.2021 09:29
Рубрика: Экономика

В ПФР напомнили об условиях досрочной пенсии для предпенсионеров

Текст: Василий Кошкин
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Досрочная пенсия для людей предпенсионного возраста назначается только по предложению органов службы занятости. При этом выплаты устанавливаются не ранее, чем за два года до наступления пенсионного возраста, напомнили в Управлении ПФР России по Москве и Московской области.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Право на указанный вид пенсии предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя", - отметили в фонде.

Основные требования для назначения досрочной пенсии - наличие страхового стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также отсутствие возможности для трудоустройства. После наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, гражданину необходимо вновь обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости.

Кроме того, предпенсионер, получивший досрочную пенсию, должен извещать Пенсионный фонд об изменении жизненных обстоятельств: о числе иждивенцев, трудоустройстве или переезде в другую страну.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Вопросы о пенсии

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