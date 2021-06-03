В Подольске дебошир разгромил топором магазин

В Подольске полицейские задержали ранее судимого 53-летнего местного жителя за хулиганство и разбойное нападение на продовольственный магазин.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в вечернее время этот мужчина вошел в помещение магазина, расположенного на улице Мраморной.

Угрожая ножом продавцу, он потребовал отдать ему алкогольную продукцию. Продавцу удалось скрыться через запасной выход. Нападавший раскидал товар, разбил бутылки, а обнаружив топор, выбил стекла входной двери. Он повредил кассовый аппарат и оборудование для розлива пива. Всем заходившим покупателям мужчина бесплатно раздавал алкоголь.

Прибывшим полицейским дебошир рассказал, что у него произошел конфликт в магазине, в результате которого его оскорбил продавец. Задержанный взят под стражу.