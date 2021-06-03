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03.06.2021 17:16
Рубрика: Власть

Судите и получайте

Правительство гарантирует выплаты окладов присяжным
Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, гарантирующую своевременные выплаты вознаграждения присяжным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предлагается внести поправки в Закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Правительство страны получит полномочия установить порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения. Это значит, в том числе, что появятся твердые сроки, когда человек из народа должен получить свои деньги.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Участие людей из народа в судебных процессах в качестве присяжных не просто гражданский долг. Эта работа оплачивается.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что по закону вознаграждение присяжных составляет половину оклада судьи данного суда пропорционально числу дней.

То есть, если дело слушалось в районном суде, гонорар присяжного привязан к окладу районного судьи, если в областном суде - то областного судьи. Но деньги любят не только счет, но и скорость. Хорошо, когда они приходят быстро.

"На практике же выявлены ситуации, когда гражданам, участвовавшим в процессе в качестве присяжных, приходилось длительное время ожидать выплаты вознаграждений. На такие факты в свое время указывала Счетная палата", - рассказал Владимир Груздев.

В частности, проверка Счетной палаты показала, что, например, в Бурятии 199 присяжным, привлекавшимся в 2018-2019 годах к судебным заседаниям, пришлось ждать выплат от 1 до 5 месяцев. Общая сумма вознаграждений составила 636,6 тысячи рублей.

Фото: iStock
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Причем такое долгое ожидание было не исключением, а правилом. 199 человек - это 94,3 процента от всех граждан, привлекавшихся за два года в Бурятии к процессам в качестве присяжных.

"Принятие предлагаемых изменений позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - полагает Владимир Груздев.

Он напомнил, что два с половиной года назад прошла реформа института судов присяжных.

"Коллегии судов присяжных из шести человек были введены в районных судах. До этого суды присяжных действовали только в судах регионального уровня. В ходе реформы была расширена и юрисдикция судов присяжных", - отметил председатель правления АЮР.

В целом, после проведенной реформы количество дел, рассматриваемых судами присяжных, выросло в два раза.

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"Однако потенциал судов присяжных далеко не исчерпан. Необходимо работать над предложениями, которые позволят значительно расширить применение судов присяжных", - сказал Владимир Груздев.

Он также обратил внимание, что в судах присяжных традиционно высок процент оправдательных приговоров. В 2019 году присяжные оправдали 24 процента подсудимых. В 2020 году - 27 процентов. В прошлом году присяжными были оправданы 252 человека.

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