Забота о природе - это не только сортировка мусора и отказ от пластиковых пакетов. Это еще и законы, меняющие жизнь в стране.

Среди всех принятых за последнее время нормативных актов и тех, которые будут приняты в ближайшее время, минприроды выделило наиболее значимые. Каждый из них или решает одну из важнейших экологических проблем, или не дает появиться новым в самых разных областях.

Брошенные предприятия

Химические, нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные объекты, чья нормальная деятельность неизбежно приводит к образованию экологического вреда, теперь будут иметь план собственной ликвидации после закрытия. Для этого собственники создадут специальные фонды. Достаточность запланированных мероприятий по ликвидации опасного производственного объекта I и II классов опасности, а также объектов размещения отходов такого же класса опасности должен будет подтвердить экологический аудит. Все это должно появиться как минимум за пять лет до ожидаемого срока прекращения деятельности опасного объекта. Контролировать эту работу будет Росприроднадзор.

Законопроект подготовлен правительством по поручению главы государства, его внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время, заверили в минприроды. "Проблема брошенных вредных производств - не единичные случаи, таких примеров у нас по стране достаточно. Поэтому крайне необходим закон, который определит, что собственник отвечает за весь жизненный цикл предприятия, вплоть до "зачистки" ландшафта после ликвидации производства", - сообщил "РГ" глава минприроды Александр Козлов.

Секретов нет

Вся экологическая информация теперь стала общедоступной, ограничить доступ можно только к сведениям, составляющим государственную тайну. Федеральные министерства и ведомства, как и местные власти, обладающие такой информацией, обязаны размещать ее на своих интернет-сайтах или в государственных и муниципальных информационных системах. Из этих сводок можно узнать о состоянии и загрязнении окружающей среды, радиационной обстановке, стационарных источниках выбросов и сбросов вредных веществ, их уровне, объеме или массе.

Экологическая информация стала общедоступной, за исключением сведений, содержащих гостайну

Кроме того, станут доступными всем интересующимся сведения о ситуации с отходами производства и потребления, какие мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду проходят. Закон подписан 9 марта 2021-го, сейчас правительство готовит постановление с детальными указаниями, какую информацию и как часто надо публиковать.

Электронный торг уместен

Получить участок недр для их добычи теперь можно будет только по результатам электронного аукциона. Поправка к закону о недрах исключает все другие формы и способы распределения участков. Новый закон допускает выдачу лицензии единственному участнику аукциона. В случае если победитель не смог внести разовый платеж, то право на разработку участка недр переходит ко второму участнику. В минприроды уверены, что все это сделает процесс распределения лицензий на использование недр более прозрачным.

Закон подписан 30 апреля 2021 года, вступит в силу в январе 2022 года. "Принятые поправки позволяют исключить на этапе первичного лицензирования участие в торгах так называемых рейдеров. Победители аукционов, не уплатившие окончательный размер разового платежа, будут включаться в реестр недобросовестных участников торгов", - комментирует Александр Козлов.

Упаковку - в утиль

Новая концепция расширенной ответственности производителей предусматривает, что вся упаковка всех товаров, продаваемых в РФ, должна попадать на утилизацию и перерабатываться. Отвечать за это будут производители и импортеры. Они должны заключить договор с переработчиком, заняться утилизацией самостоятельно или заплатить экологический сбор. Этот платеж позволит создать и развить инфраструктуру по переработке отходов.

Рослесхоз готовит брандспойт

Правительство поручило Рослесхозу выполнять авиационные работы по тушению лесных пожаров на территории заповедников и нацпарков, расположенных на Байкальской природной территории. До сих пор это была зона ответственности администрации самих ООПТ. Однако они не справлялись с ситуацией - из-за климатических особенностей этих мест леса горят часто, только с 2018 по 2020 год здесь выгорело более 9 миллионов гектаров. Постановление о перераспределении полномочий подписано 9 апреля.

9 миллионов гектаров леса сгорело в России за последние три года

Перемены в рубке

Обязанность по изучению состояния лесов, породного состава древесины, ее зрелости и других параметров теперь будет на федеральных властях. Раньше за проведение лесоустройства отвечали регионы. Одновременно появится запрет на пребывания в лесу техники для заготовки древесины без разрешительных документов. Стволы, спиленные при проведении санитарных рубок, можно будет продать только на бирже. Такой комплекс поправок в Лесной кодекс и другие лесные законы подготовлен и скоро будет внесен в Госдуму.

Электрик посадит дерево

Изменяются правила восстановления лесов теми, кто вырубает деревья при прокладке дорог, линий электропередачи, для добычи полезных ископаемых. "Компенсационное" лесовосстановление теперь может быть проведено в течение трех лет, а не одного года, но при условии дальнейшего ухода за посадками. Выращивать саженцы и сеянцы для восполнения уничтоженных деревьев теперь можно будет в расположенных в лесу питомниках. Для лесовосстановления рекомендуется привлекать специальные организации, которые выполнят эти работы более профессионально.

Законопроект разработан в поддержку стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, он уже прошел первое чтение в Госдуме.

Тигренок останется диким

Тигра или пантеру, живущих дома на правах большой кошки, больше нельзя будет назвать "домашним животным". С формальной точки зрения он станет "диким животным в неволе". Это изменение юридического статуса потребует от владельцев создать зверю не менее комфортные условия, чем были бы у него, скажем, в зоопарке.

Поправки в законодательство требуют от владельцев диких животных обеспечить им должные условия содержания. Фото: РИА Новости www.ria.ru

"Новые поправки в закон "Об ответственном обращении с животными..." позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия содержания", - прокомментировал глава минприроды.

Утром деньги, вечером оправдания

После аварии под Норильском в минприроды разработали и утвердили новые правила расчета суммы возмещения вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан в результате разлива нефти и нефтепродуктов. Необходимая сумма вычисляется по установленной формуле. Чтобы в экстренной ситуации компании смогли оплатить все необходимые работы, им предложено оформить банковскую гарантию, использовать инструменты страхования, создать резервный фонд или заручиться гарантийным письмом. При этом деньги на предупреждение или ликвидацию разливов нефти теперь должны будут выделены в первую очередь.