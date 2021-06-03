В Стамбуле выставили картины российских художников

На выставке современного искусства Artcontact, которая в настоящее время проходит в Стамбуле, выставлены картины известных российских художников Алексея Беляева-Гинтовта, Александра Жерноклюева, Васи Ложкина (Алексея Куделина), Константина Мирошника и Олега Путнина.

Выставка организована представительством Россотрудничества (Русского дома) в Турции и Фондом общественных и культурно-просветительских инициатив им. Константина Бальмонта. Инициатором участия российских художников в Artcontact стало представительство Россотрудничества. Вася Ложкин специально для этого мероприятия написал диптих о строительстве АЭС "Аккую", которую возводят российские специалисты, и картину с веселыми котами, летящими над Стамбулом. Последняя, видимо, стала реакцией на неясность с возобновлением полетов из России в Турцию.

Выставка Artcontact, учрежденная министерством культуры Турции и муниципалитетом Стамбула, проходит в большом выставочном зале Евразия шоу-центр на искусственном полуострове, недавно насыпанном в районе Еникапы у побережья Мраморного моря. Наряду с российскими картинами там представлены работы художников из Турции, Кореи, Казахстана, Азербайджана, Боснии и Герцоговины, Албании и других стран, а также - российских художников, живущих в Турции.

Российские художники привезли на выставку 50 работ, рассказал "РГ" глава Россотрудничества в Турции Александр Сотниченко. "Современное российское искусство практически не известно в Турции, несмотря на то, что здесь интересуются российским искусством и знают многих художников из нашей страны, правда, в основном классиков", - отметил Сотниченко.

По его словам, турецкие власти проявили большой интерес к выставке. Второго июня ее посетил глава стамбульского района Шишли, на третье июня запланирован визит мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Также на выставке побывал генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Фото: Константин Волков/РГ

"Турецкой стороне очень понравился такой формат сотрудничества, - рассказал Сотниченко. - Теперь есть планы организовать экспозицию турецких художников в России".

Российские художники - участники выставки отмечают, что интерес со стороны турецкой публики очень высок. "Публика тут доброжелательно-ищущая, - рассказал "РГ" Константин Мирошник. - Многие учатся рисовать, задают интересные вопросы, интересуются конкретными приемами рисования. Вообще же хочу отметить, что мероприятие организовано на мировом уровне".

Художник Олег Путнин, который привез свои картины в Стамбул после выставки в Русском музее, также отметил в беседе с "РГ" доброжелательность и интерес публики. Кроме того, художников очень заинтересовал Стамбул. "Хотелось бы найти время, чтобы сходить поработать с натуры, сделать наброски в городе, - сказал Путнин. - мы привезли с собой краски, докупили тут холсты. Надеюсь, будет время походить по городу с мольбертом, рисовать с фотографий не хочется, это халтура".

Организаторы планируют свозить художников в Каппадокию, показать один из красивейших регионов Турции, известный своими причудливой формы выветренными скалами и полетами на воздушных шарах.

"В Турции любят русское искусство, - рассказал "РГ" профессор факультета изящных искусств турецкого университета Едитепе, почетный член Российской академии художеств Теймур Рзаев. - Здесь хотели бы сделать более устойчивыми связи между турецкими и российскими художниками, чтобы они больше общались между собой, в том числе и в рамках совместных мероприятий, подобных нынешней выставке".

По словам российской художницы-акварелиста Татьяны Кораран, живущей в Стамбуле, культурная жизнь в мегаполисе очень насыщенная. Множество людей интересуются живописью, кто-то покупает картины, кто-то хочет научиться рисовать, при этом российская художественная школа ценится очень высоко.

После окончания экспозиции в Стамбуле выставка российских художников переедает в Анкару, где работы будут показаны с 8 по 19 июня в Центре культуры им. Зюльфю Ливанели.