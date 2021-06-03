В Татарстане открылся фестиваль театров малых городов

В Набережных Челнах открылся 18-й фестиваль театров малых городов России. В этом году его участниками стали 16 коллективов из Татарстана, Башкортостан и Удмуртии; Пермского и Красноярского краев; Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Постановки будут демонстрироваться на сценах дворца культуры "КАМАЗ", татарского драмтеатра им. Гилязова и театра "Мастеровые".

Как сообщили в "Театре Наций", впервые на фестиваль приехали творческие группы из городов Великие Луки, Таганрог, Лодейное Поле и Черемхово.

Жюри, в состав которого вошли ведущие театральные критики и актеры страны, возглавляет народный артист России Сергей Шакуров. Победители будут определены в номинациях: "Лучший спектакль большой формы" и "Лучший спектакль малой формы"; "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", приз "Надежда".

Обладатели гран-при в большой и малой формах представят свои постановки на сцене Театра Наций.