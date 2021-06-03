В Витебске состоялась встреча руководителей спецслужб Союзного государства

Перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов Союзного государства в условиях агрессивной политики США и стран Запада обсуждались 3 июня на рабочей встрече руководителей спецслужб России и Беларуси. Она состоялась, информирует БЕЛТА, в Витебске с участием директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля.

В духе традиционно братских отношений стороны договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства.

На встрече также отмечена "важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", - отмечается в сообщении агентства, которое ссылается на КГБ страны.