Во всех пунктах ЕГЭ обеспечены меры безопасности

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ усилены меры безопасности: в школах дежурят специалисты МВД и Росгвардии. Об этом в день самого массового экзамена по русскому языку рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Сегодня и завтра, 3 и 4 июня, экзамены пишут более 680 тысяч ребят.

- Обычно этот ЕГЭ проходил в один день, но в этом году мы "разбили" русский язык на два дня. Это связано с "антиковидными" мерами, - рассказал Анзор Музаев. - Самые большие меры связаны с безопасностью проведения экзамена. Мы помним трагедию в Казани. Для нас важно, чтобы экзамен не только комфортно и объективно проходил, но и безопасно для всех ребят. Во всех пунктах проведения ЕГЭ присутствуют представители МВД и Росгвардии.

Заходишь в московскую школу N1500 - и сразу чувствуешь себя 11-классником. Рамки металлоискателей, серьезная охрана, термометрия на входе, видеокамеры и антисептики на каждом углу: ни одна шпаргалка и ни один вирус не прошмыгнет.

В аудиторию выпускников пускают только по паспорту, а личные вещи - сумки, телефоны, блокноты и даже "умные" часы предлагают сдать на хранение. Все учителя - организаторы - в масках и перчатках. За парту ребят рассадили зигзагом, по одному. Задания и бланки ответов печатаются на принтере прямо в аудитории.

Что важно? Весь экзамен проходит под камерами: за его ходом следят не только общественные наблюдатели и студенты, но и искусственный интеллект. Он "ловит" подозрительное поведение и передает человеку метку - "обрати внимание на это видео, подозрение на нарушение". Как рассказал Анзор Музаев, во время первого дня ЕГЭ 31 мая с экзаменов удалили более 40 человек. А в целом из года в год за попытки списать, за шпаргалки и мобильники удаляются с экзамена или аннулируются работы около тысячи человек.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня.