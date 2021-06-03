Буквально все главные тренды находят воплощение в последних коллекциях Longines: это и дайверские модели, и часы, вдохновленные эпохой зарождения авиации, и цветные циферблаты, среди которых есть синие и коричневые. Но особенно впечатляют зеленые.

Диаметр новых Longines Spirit - 40 и 42 мм, что позволяет считать их условно женскими или мужскими; каждая из версий предлагается и на браслете, и на ремешке, которые взаимозаменяемы.

Новинка легендарной коллекции Longines Spirit как раз и отличается циферблатом такого цвета. При этом винтажная авиаторская эстетика соединяется в модели с современными технологическими достижениями.

Теперь циферблат часов коллекции Longines Spirit может быть не только черным, серебристым или синим, но и зеленым. Напомним, что в начале этого года компания представила циферблат градиентного зеленого оттенка в другой коллекции - Longines Legend Diver. Правда, та модель была выполнена в бронзовом корпусе, а Longines Spirit - в корпусе из стали.

Коллекция Longines Spirit соединяет богатое наследие бренда с современностью. Словно мост между историей и инновациями, она комбинирует элементы традиционных авиаторских часов с актуальными линиями и силуэтами, формируя яркие и современные образы.

Новинка Longines Spirit с зеленым циферблатом с пескоструйной обработкой предлагается на стальном браслете и на коричневом кожаном ремешке.

Новинка с зеленым циферблатом, оснащенная тремя стрелками и окошком даты, доступна в двух размерах - 40 и 42 мм. Толщина корпуса - 12,2 мм. Новый цвет гармонично сочетается с бежевым покрытием Super-LumiNova в винтажном стиле, а пескоструйная обработка циферблата создает металлизированный эффект. На циферблате изображены пять звезд как символ традиционно высокого качества механизмов Longines.

Как и ее предшественники, новинка оснащена эксклюзивным автоматическим калибром L888.4 с кремниевой спиралью баланса. Каждый экземпляр прошел сертификацию Швейцарского института хронометрии (COSC), подтверждающую исключительную точность часов, и получил 5-летнюю гарантию. Запас хода механизма с автоподзаводом - 72 часа. Водонепроницаемость часов с завинчивающейся заводной головкой - 100 м.

Выпуклое сапфировое стекло с несколькими слоями антибликового покрытия с обеих сторон защищает зеленый циферблат с арабскими цифрами и посеребренными стрелками с покрытием Super-LumiNova. Стрелки и циферблат прошли пескоструйную обработку. Кроме трех стрелок (часы, минуты и секунды) есть индикатор даты. Модель дополнена бежевым кожаным ремешком или браслетом из полированной сатинированной стали, с тройной складной застежкой и механической кнопкой открывания. Оба варианта оснащены системой быстрой замены, и их можно чередовать по желанию владельца.

Longines Legend Diver с темно-зеленым циферблатом на коричневом кожаном ремешке.

Коллекция Longines Spirit - воплощение неизменной точности и надежности. Это часы, которым доверяют легендарные первооткрыватели прошлого и настоящего. Longines Spirit отдает дань уважения героям и их стремлению к неизведанному.

Благодаря своей технологичности, точности и надежности часы Longines были в свое время незаменимы в экспедициях к неизвестным землям, выдерживали испытания в экстремальных условиях, становились надежными спутниками в морских путешествиях и помогали устанавливать новые авиационные рекорды. Многие первопроходцы, покорившие воздух, сушу и море, отдавали предпочтение технологиям Longines.

Longines Legend Diver с темно-зеленым циферблатом на зеленом ремешке NATO.

Стилистика коллекции Longines Spirit созвучна точным инструментам, сыгравшим важную роль в покорении воздуха, суши и моря.