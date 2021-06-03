Новости

С апреля саперы разминировали в Чечне более 90 га местности 21:03
Россия и Канада не открыли счет в первом периоде 20:52
Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций 20:52
Пушков прокомментировал совместные учения Сербии и НАТО 20:39
Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге 20:31
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 20:30
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 20:15
Украинки и белоруски разделись в честь Протасевича 20:12
Кириенко рассказал об отношениях граждан и государства 20:09
Под завалами дома в Воронежской области погибли трое детей 20:04
Кудрин дал прогноз по прохождению пика мирового потребления нефти 19:59
МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном 19:58
Площадь пожара на машиностроительном заводе в Климовске выросла до 3 тысяч кв. м 19:44
Захарова отметила отсутствие реакции ЕС на посадку самолета Ryanair в Берлине 19:33
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2" 19:30
Рогозин хотел бы полететь в космос 19:28
Котяков рассказал, когда рынок труда в РФ вернется к докризисному уровню 19:26
Минпромторг: Объем нелегальной продукции в России снизился в три раза 19:23
Кириенко рассказал, что ждет от выборов в Госдуму 19:14
Беларусь зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" 19:10
Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо 19:01
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз 18:59
На Украине впервые продали тюрьму 18:49
Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу 18:48
ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 19:41
Рубрика: Общество

В трендовом цвете

Российская газета - Спецвыпуск № 122(8473)
Буквально все главные тренды находят воплощение в последних коллекциях Longines: это и дайверские модели, и часы, вдохновленные эпохой зарождения авиации, и цветные циферблаты, среди которых есть синие и коричневые. Но особенно впечатляют зеленые.
Диаметр новых Longines Spirit - 40 и 42 мм, что позволяет считать их условно женскими или мужскими; каждая из версий предлагается и на браслете, и на ремешке, которые взаимозаменяемы. Диаметр новых Longines Spirit - 40 и 42 мм, что позволяет считать их условно женскими или мужскими; каждая из версий предлагается и на браслете, и на ремешке, которые взаимозаменяемы.
Диаметр новых Longines Spirit - 40 и 42 мм, что позволяет считать их условно женскими или мужскими; каждая из версий предлагается и на браслете, и на ремешке, которые взаимозаменяемы.

Новинка легендарной коллекции Longines Spirit как раз и отличается циферблатом такого цвета. При этом винтажная авиаторская эстетика соединяется в модели с современными технологическими достижениями.
Коллекция 2020 года Longines Spirit: посвящение легендарным авиаторам

Теперь циферблат часов коллекции Longines Spirit может быть не только черным, серебристым или синим, но и зеленым. Напомним, что в начале этого года компания представила циферблат градиентного зеленого оттенка в другой коллекции - Longines Legend Diver. Правда, та модель была выполнена в бронзовом корпусе, а Longines Spirit - в корпусе из стали.

Коллекция Longines Spirit соединяет богатое наследие бренда с современностью. Словно мост между историей и инновациями, она комбинирует элементы традиционных авиаторских часов с актуальными линиями и силуэтами, формируя яркие и современные образы.

Новинка Longines Spirit с зеленым циферблатом с пескоструйной обработкой предлагается на стальном браслете и на коричневом кожаном ремешке.

Новинка с зеленым циферблатом, оснащенная тремя стрелками и окошком даты, доступна в двух размерах - 40 и 42 мм. Толщина корпуса - 12,2 мм. Новый цвет гармонично сочетается с бежевым покрытием Super-LumiNova в винтажном стиле, а пескоструйная обработка циферблата создает металлизированный эффект. На циферблате изображены пять звезд как символ традиционно высокого качества механизмов Longines.

Как и ее предшественники, новинка оснащена эксклюзивным автоматическим калибром L888.4 с кремниевой спиралью баланса. Каждый экземпляр прошел сертификацию Швейцарского института хронометрии (COSC), подтверждающую исключительную точность часов, и получил 5-летнюю гарантию. Запас хода механизма с автоподзаводом - 72 часа. Водонепроницаемость часов с завинчивающейся заводной головкой - 100 м.

Выпуклое сапфировое стекло с несколькими слоями антибликового покрытия с обеих сторон защищает зеленый циферблат с арабскими цифрами и посеребренными стрелками с покрытием Super-LumiNova. Стрелки и циферблат прошли пескоструйную обработку. Кроме трех стрелок (часы, минуты и секунды) есть индикатор даты. Модель дополнена бежевым кожаным ремешком или браслетом из полированной сатинированной стали, с тройной складной застежкой и механической кнопкой открывания. Оба варианта оснащены системой быстрой замены, и их можно чередовать по желанию владельца.

Longines Legend Diver с темно-зеленым циферблатом на коричневом кожаном ремешке.

Коллекция Longines Spirit - воплощение неизменной точности и надежности. Это часы, которым доверяют легендарные первооткрыватели прошлого и настоящего. Longines Spirit отдает дань уважения героям и их стремлению к неизведанному.

Благодаря своей технологичности, точности и надежности часы Longines были в свое время незаменимы в экспедициях к неизвестным землям, выдерживали испытания в экстремальных условиях, становились надежными спутниками в морских путешествиях и помогали устанавливать новые авиационные рекорды. Многие первопроходцы, покорившие воздух, сушу и море, отдавали предпочтение технологиям Longines.

Longines Legend Diver с темно-зеленым циферблатом на зеленом ремешке NATO.

Стилистика коллекции Longines Spirit созвучна точным инструментам, сыгравшим важную роль в покорении воздуха, суши и моря.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минфин сообщил об исключении доллара из Фонда национального благосостояния
МИД РФ выразил протест посольству Японии по инциденту с рыболовным судном
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз
Курс евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19