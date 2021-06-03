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03.06.2021 15:53
Рубрика: Власть

Захарова раскритиковала требования Праги

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неуклюжими попытки властей Чехии возложить на Россию ответственность за разрушение двусторонних отношений. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

"В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться", - отметила Захарова. По ее мнению, попытки переложить ответственность за разрушение отношений выглядят неуклюже. А приводимые чешской стороной аргументы она назвала "абсурдными".

Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России

Представитель МИД напомнила, что Прага начала разрушать отношения с Москвой еще несколько лет назад. Осложнялась работа российского посольства, был снесен памятник освободителю Праги маршалу Советского Союза Ивану Коневу, под надуманным предлогом высылались российские дипломаты. Последним в этом ряду стал "захватывающий сюжет про склады в Врбетицах".

"Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум, в конце концов, у наших партнеров", - отметила дипломат.

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