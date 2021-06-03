Создание комфортной среды обитания в современном мире невозможно без сокращения вредных воздействий на окружающую среду при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, снижения потребления ими энергоресурсов и разумной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и инженерных решений.

Всем этим требованиям полностью отвечают "зеленые" технологии строительства, которые все шире внедряются в России и мире.

"Столкнувшись с нарастающей угрозой глобального изменения климата, истощением природных ресурсов, мировая строительная индустрия находится на этапе беспрецедентной проверки на прочность, - отмечают в Совете по экологическому строительству. - Возведение зданий с использованием современных экологичных технологий приобретает огромное значение и должно стать приоритетным по сравнению со строительством традиционных сооружений". При этом экотехнологии далеко не всегда означают дополнительные затраты и повышение себестоимости, а зачастую и удешевляют строительство и последующую эксплуатацию зданий, поскольку долговечней и требуют меньше условий для подключения.

В "пандемийной" реальности противоречия между стремлением к удешевлению себестоимости строительства и необходимостью повышать его экологический класс только обострились. Одно из решений этого противостояния просматривается уже на первичном этапе, при планировании территорий. Согласно ФЗ о комплексном развитии территорий в ближайшее время усилия федеральных и региональных властей будут направлены на ликвидацию различий в развитии сельских и городских территорий. Как отметил вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, сейчас в стране идет выработка инициатив, направленных на дезурбанизацию, смещение вектора развития жилищного строительства в сторону индивидуального. С учетом этого в сегменте ИЖС стоит ожидать появления дополнительных ипотечных инструментов и кредитных продуктов с господдержкой.

Существенным стимулом экоразвития на уровне домохозяйств может стать "зеленая" ипотека для частных лиц и поддержка финансирования застройщиков, реализующих энергоэффективные проекты. Как рассказал председатель секции экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы, вице-президент НАМИКС Валерий Казейкин, такие инициативы уже обсуждаются. С учетом огромной территории России перспективным видом планирования новых территорий и их развития может стать концепция экопоселений.

В России "зеленых" зданий мало, но именно в период пандемии появилось желание их строить

Так, например, институт "Гипрогор" предложил концепцию экобиорегиона на примере Краснодарского края. По словам гендиректора института Елены Чугуевской, экопоселения в России пока имеют стихийный характер, а между тем они могут стать одной из опор экологичного подхода к градостроительству. Концепция рассматривает экобиорегион как модель устойчивого развития, которая комбинирует высокое качество и "природосообразный" образ жизни и включает защиту территории экобиорегиона градостроительными средствами.

Еще одна такая концепция может быть реализована недалеко от столицы, на берегу Оки в рамках строительства поселка-комьюнити Культуры Счастья "Покровское". Здесь планируется не только применять самые передовые технологии в строительстве и эксплуатации экодомов, но и создать новую концепцию общественной среды обитания.

В то же время очевидно, что технологии "зеленого" строительства востребованы именно в городах. Как рассказал председатель Совета по экологическому строительству в России (RuGBC) Гай Имз, российские девелоперы все чаще прибегают к применению "зеленых" технологий при строительстве современных офисных, торговых и жилых объектов, а все больше российских покупателей недвижимости обращают внимание именно на характеристики экологичности. И все же Россия несколько отстает от темпов внедрения таких проектов от передовых стран. Так, по данным компании Knight Frank, в минувшем году в нашей стране насчитывалось не более 177 сооружений, сертифицированных по "зеленым" стандартам. При этом по "зеленым" стандартам возводятся преимущественно офисные помещения, которые составляют 46 процентов от их общего количества. Далее идут торговая (24) и складская недвижимость (15 процентов).

"Первые экологичные здания уже появились в России, и сегодня к этому направлению мы видим большой интерес. В Москве таких зданий уже около 100, еще 200 находятся в работе. Но "зеленым" надо делать не просто дом, а весь район. Мы призываем девелоперов использовать комплексный подход и ставить амбициозные цели. Например, возводить автономные здания, которые учитывают внешнюю энергию и даже эксплуатируют ее, создавая тем самым позитивное влияние на окружающую среду. В России подобных зданий пока мало, но именно в период пандемии мы увидели, что впервые появилось желание их строить. Это свидетельствует, что рынок стал более зрелым", - отметил Гай Имз.

Наряду с этим зрелость рынка определяется в том числе и готовностью системы сертификации к внедрению "зеленых" стандартов в строительстве. В РФ уже возник устойчивый запрос на новые "зеленые" ГОСТы, которые RuGBC разрабатывает совместно с Московским строительным университетом, отметил эксперт. Кроме того, немалую роль в продвижении "зеленых" технологий строительства играют и финансовые инструменты. Такие модели инвестирования уже формируются, прежде всего в столице. Например, одна треть совокупного объема зарегистрированных облигаций Москвы приходится на "зеленые" облигации, которые профинансируют проекты, положительно влияющие на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей.

"Мы надеемся на участие как российских, так и иностранных инвесторов в размещении "зеленых" облигаций. "Зеленые" облигации Москвы признаны соответствующими международным стандартам и наряду с облигациями еще 20 крупнейших мегаполисов мира включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA)", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кстати

Согласно подсчетам специалистов здания всего мира используют около 40 процентов всей потребляемой первичной энергии, 67 процентов всего электричества, 40 процентов всего сырья и 14 процентов всех запасов питьевой воды. И при этом "производят" 35 процентов всех выбросов углекислого газа и чуть ли не половину всех твердых городских отходов.