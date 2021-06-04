Ленинград, начало войны. Город уже бомбят. Но каждое утро около 9 часов на Невском проспекте (тогда - проспекте 25-го Октября) можно встретить идущего по направлению к Публичной библиотеке "старца в осеннем старомодном пальто, в новых не по ноге галошах, с огромным дождевым зонтом и в шляпе фасона середины XIX века"1. Слышатся взрывы, гудит сирена, а он спешит на работу2, на которую никогда не опаздывал уже 60 лет3. Имя "старца" - Иван Афанасьевич Бычков.

Долг и суд

И.А. Бычков (1858-1944) окончил с золотой медалью петербургскую гимназию4, затем, в 1880 г., юридический факультет Санкт-Петербургского Императорского университета. А в 1881 г. поступил на работу в Императорскую Публичную библиотеку и заведовал Отделением рукописей и редких книг5. Так сложилась одна из самых известных библиотечных династий, поскольку директором Библиотеки был тогда Афанасий Федорович Бычков (1818-1899)[6]. Отец, как говорили, благословил сына на свою стезю7, на которой в общей сложности они трудились больше ста лет.

В 1903 г. И. А. Бычков стал членом-корреспондентом Императорской Академии наук8, где раньше действительным членом состоял отец9. В 1905 г. сын "Его высокого превосходительства", т. е. действительного тайного советника, стал "Вашим превосходительством": был удостоен чина действительного статского советника10. В революцию и Гражданскую войну входил в Правление Библиотеки11. А в 1930-е дворянский сын не избежал суда, устроенного на основе газетной статьи12: утверждалось, что И.А. Бычков наряду с некоторыми другими коллегами бойкотировал советскую власть. Бычков лишь риторически спрашивал: "Многие ли из интеллигенции после Октябрьской революции не бойкотировали советскую власть?"13.

Благодарственное письмо Ивана Афанасьевича директору Библиотеки Е.Ф. Егоренковой за вязанку дров и продовольственный паек. 21 марта 1942 г.

Дожить до салюта

В июле 1941 г. для эвакуации14 собрали целый эшелон ценнейших книг русского фонда Библиотеки, источников Петровского времени, первопечатных документов и, конечно, рукописей, которыми ведал Иван Афанасьевич. Когда ему самому предложили уехать, Бычков обиделся: "Меня на консервацию? Хранителем?... Нет, увольте-с"15. Остался. В блокаду, несмотря на все лишения, продолжал подготовку очередного тома писем и бумаг Петра I16, которые еще в семидесятые годы XIX в. начинал собирать и описывать Афанасий Федорович Бычков. Консультировал17. Рассказывал молодежи, как Библиотека дружила с полководцами, как она начиналась благодаря трофеям А.В. Суворова и почему является "национальной"18. Спасал культурное наследие, исторические бумаги из опустевших квартир умиравших блокадников, ленинградцев-петербуржцев19.

Читатели Библиотеки. 1942-1943 гг.

Коллеги по Библиотеке улыбкой говорили: "наш старичок"20. О нем писали ленинградские, московские газеты и журналы21: "Безукоризненно прекрасная трудовая жизнь"22, "Чудесная старость"23. Несмотря на войну и блокаду, в Библиотеке, городе и стране не могли не отметить 60-летие его профессиональной деятельности, а затем и 85-летие со дня рождения24. Наградили орденом Трудового Красного Знамени и медалью "За оборону Ленинграда". Потом вспоминали, что на юбилее "старик больше был тронут, кажется, поздравлением и иконой ленинградского митрополита, чем орденом"25.

Наш старик дожил до салюта в честь полного снятия блокады26.

Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1912. Т. 6.

Часы отца и сына

Не покидая Библиотеку во время блокады, он умер в марте 1944 г. За сто лет до этого, в 1844 г., заведование рукописями и старопечатными книгами в Императорской Публичной библиотеке принял его отец. Как писал Ираклий Андроников, "заслуги обоих огромны. При них Отделение стало одним из величайших архивохранилищ мира. <...> И часы отбивают возле Ивана Афанасьевича не часы, а столетия"27.

Портрет директора Императорской Публичной библиотеки А.Ф. Бычкова. Неизвестный художник. 1894 г.

1. Басов Н.П. Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Отечественной войне, 1-VIII-31-XII-1941 г. // ОАД РНБ.Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 406. Л. 8.

2. Академик И.Ю. Крачковский называл его "Spiritus movens" (дух движения), который еще при жизни перешел "в историю и легенду" (Крачковский И.Ю. Избр. соч. М.; Л., 1955. Т. 1. С. 22).

3. Езерский С. Верность долгу // Ленингр. правда. 1943. 1 сент. О.А. Добиаш-Рождественская отмечала: "Верный страж, неизменный часовой, подлинный подвижник труда, с боем урочного часа, неуклонно являлись [Вы] на свое место, первый, а иногда и единственный в отделении, и последним уходили из него" (ОР РНБ.Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 2011. Л. 2).

4. И.А. Бычков учился в 6-й петербургской гимназии с филологическим уклоном, которую окончил в 1876 г. Немалое число учеников гимназии стало известными государственными, военными и научными деятелями, среди них будущий начальник Николаевской инженерной академии инженер-генерал Н.А. Крюков, художник Л.С. Бакст, А.В. Колчак.

5. Первоначально в его ведении находились книги на церковнославянском языке, славянские книги кириллической печати, книги гражданской печати времен Петра I, но вскоре он стал заведовать всеми богатствами рукописного отдела Библиотеки.

6. Афанасий Федорович Бычков (1818-1899) был директором Императорской Публичной библиотеки в 1882-1899 гг. Работал в Библиотеке с 1844 г.

7. Валк С.Н. И.А. Бычков (19 августа 1858 г. - 23 марта 1944 г.) // Изв. АН СССР. Серия истории и философии. 1944. N 5. С. 222; Езерский С. Указ. соч.

8. В год избрания ему было поручено продолжать издание "Писем и бумаг Петра Великого", которое было приостановлено на т. 4 после смерти его редактора А.Ф. Бычкова. Сын издал 4-й и 5-й тома и подготовил последующие три тома, которые были изданы в 1907-1918 гг.

9. А.Ф. Бычков был избран действительным членом Академии наук в 1869 г., с 1893 г. председательствовал в Отделении русского языка и словесности.

10. Гражданский чин 4-го класса Табели о рангах, давал право на потомственное дворянство. Соответствовал чинам генерал-майора в армии и контр-адмирала на флоте. В дворянском сословии был утвержден еще А.Ф. Бычков и его дети в 1883 г. (ПФА РАН.Ф. 764. Оп. 3. Ед. хр. 2. л. 5 об.).

11. Утвержденный Наркомпросом в 1918 г. "Устав" Библиотеки определял органы ее управления (Совет, Комитет, директор, Хозяйственный комитет). Непосредственное управление Библиотекой возлагалось на Комитет, ведению которого подлежали все главные вопросы деятельности Библиотеки. В 1924 г. его функции перешли к утверждаемому Наркомпросом Правлению, роль его, как и состав, были значительно сужены, а решения подлежали утверждению директором. И.А. Бычков входил в состав Совета и затем Комитета Правления.

12. По воспоминаниям библиографа и литератора Гали Всеволодовны Никольской (1897-1942), работавшей в Публичной библиотеке в 1925-1941 гг., в Библиотеке на основе "позорной статьи", появившейся в стенгазете в 1936 или 1937 г., состоялся "безобразнейший суд" над старейшими работниками. К счастью, благодаря вмешательству Н.К. Крупской, он не имел последствий (Воспоминания Г.В. Никольской о Рукописном отделении // История библиотек: исследования, материалы, документы. СПб., 2002. Вып. 4. С. 283).

13. Там же.

14. Подготовка к эвакуации ценнейших фондов Библиотеки в г. Мелекесс (ныне Димитровград) Ульяновской области началась на основании решения Совнаркома СССР, принятого 6 июля 1941 г.

15. Цит. по: Звезда. 1942. N 3/4. С. 42.

16. ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 665. Л. 6.

17. В память ушедших и во славу живущих. Хроника событий 22 июня 1941 - 9 мая 1945. СПб., 1995. С. 142.

18. Дружинин В. Профессия становится военной // Звезда. 1942. N 3/4. С. 41; Езерский С. Указ. соч.

19. ЦГАЛИ СПб. Ф. 97. Оп. 3. Ед. хр. 724. Л. 4; Ед. хр. 719. Л. 20-21; Ед. хр. 716. Л. 9.

20. Дружинин В. Указ. соч. С. 41. В ответ на эту публикацию Библиотека отправила письмо в Отдел агитации и пропаганды горкома ВКП (б) и в редакционную коллегию журнала "Звезда", в котором отмечалось, что "недобросовестный и несведущий автор искажает истинное лицо одного из лучших работников Библиотеки, видного ученого И.А. Бычкова, бросая тень и на Библиотеку в целом" (В память ушедших... С. 180-181).

21. Езерский С. Указ. соч.; Славное 85-летие // Ленингр. правда. 1943. 2 сент. С. 4; Михайлова А.Н. Прекрасная жизнь // Ленинград. 1943. N 11/12. С. 20-21.

22. И.А. Бычков: [некролог] // Ленингр. правда. 1944. 25 марта.

23. Звезда. 1942. N 3/4. С. 41-43.

24. 1 сентября 1943 г. в Библиотеке состоялось торжественное заседание, на котором присутствовали все сотрудники и общественность города. Были зачитаны многочисленные приветствия, полученные со всех концов страны.

25. Машкова М.В. Из блокадных записей // Публичная библиотека в годы войны, 1941-1945: дневники, воспоминания, письма, документы. СПб., 2005. С. 102-103.

26. В честь полного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г. был произведен салют из 324 орудий 24 залпами.