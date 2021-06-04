ЦБ РФ отозвал лицензию еще у одного банка за обслуживание казино

Банк России отозвал лицензию у московского банка "Резервные финансы и инвестиции" (РФИ Банка). Он занимал 328-е место по величине активов в банковской системе.

Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, сообщил Банк России.

С конца прошлого года ЦБ последовательно выводит с рынка кредитные организации, которые, по его данным, обслуживают нелегальные азартные игры в интернете, в том числе под видом P2P-переводов. За это лишились лицензий "Онего" и "ФинТех" (в декабре 2020 года), "Современные стандарты бизнеса" и "Сетевая расчетная палата" (в марте 2021 года), "РИБ" (в апреле), "Красноярский краевой расчетный центр" и "Нарат" (в мае).