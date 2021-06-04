Центр приемных семей "Умиление" получил награду детского омбудсмена

Церковный центр приемных семей "Умиление" в Вырице получил награду детского омбудсмена Анны Кузнецовой на Всероссийском конкурсе "Вектор детства-2021".

Центр, созданный 10 лет назад как проект Православной Детской Миссии имени преподобного Серафима Вырицкого, объединяет приемные семьи, взявшие од опеку на воспитание детей-сирот, и прежде всего, детей с инвалидностью. Приемными родителями стали волонтеры, они долгое время посещали детские дома и интернаты и в итоге решились на то, чтобы принять детей с инвалидностью в свою семью. Сейчас в "Умилении" 10 семей, в которых воспитывается 39 приемных детей.

- Мы начинали с поездок в детские дома Санкт-Петербурга и области. Волонтеры приезжали к детям и рассказывали им о вере, надежде, любви, доброте, честности, тех нравственных ценностях, которые обращают взор человека к небу, - рассказывает опекун православного центра приемных семей "Умиление" и координатор школы приемных родителей Санкт-Петербургской епархии Надежда Амбарцумова. - Во время таких встреч мы стали ближе узнавать детей и соприкасаться с их личными историями, и нам потребовалось в некоторых случаях просто забирать детей. А куда их было забирать? Вот так и появился центр приемных семей "Умиление". Сейчас это один из ведущих проектов Православной Детской Миссии. Здесь созидается жизнь, потому что дети, которые были оставлены, брошены, обретают в центре кров, любовь, заботу, а самое главное - семью.

Опыт работы "Умиления" стал основой для создания школы приемных родителей, открывшейся в 2019 году при социальном отделе Санкт-Петербургской епархии в Александро-Невской Лавре. В ней занимаются подготовкой кандидатов в приемные родители. Лицензированная государством школа с утвержденной программой выпустила около 80 человек. Как сообщает синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви, это вторая в России православная школа приемных родителей. Первая была открыта в 2011 году в Марфо-Мариинской обители.