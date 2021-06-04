Центр приемных семей "Умиление" получил награду детского омбудсмена

Новости

Решетников: ВВП России в апреле вырос на 10,7% 22:54
Боксер Алоян защитил золотой титул чемпиона WBA 22:45
Песков призвал не реагировать на сообщения о кибероперациях Вашингтона 22:26
Путин и Фернандес запустили производство "Спутника V" в Аргентине 22:23
Песков не увязал завершение первой нитки "СП-2" с отказом США от санкций 22:11
Мутко предложил продлить льготную ипотеку на длительный срок 21:58
Песков назвал срок начала вакцинации иностранцев в России 21:54
Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа 21:35
Мутко обозначил перспективы обновленной семейной ипотеки 21:27
Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии 21:13
Захарова: Поразительно, но Украине оказались должны все 21:07
Задержанную во Франции теннисистку из РФ освободили из под стражи 20:58
Слуцкий: Встреча Путина и Байдена развенчает претензии США 20:39
Facebook объявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа до января 2023 года 20:39
Володин посоветовал США не увлекаться "игрой в наперстки" 20:35
ФАС подготовит закон о снижении нагрузки на бизнес 20:22
Абрамченко рассказала о планах правительства по лесу на сельхозземлях 20:22
В России появится первый проект "зеленой металлургии" 20:06
Нигерия заблокировала Twitter 19:59
На ПМЭФ подписали первые соглашения об экспорте "ЭпиВакКороны" 19:55
В России в электричке нашли сумку с 5 миллионами рублей 19:47
В Киргизии начали эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сел 19:47
В Европе начали прививать против COVID-19 подростков 12-15 лет 19:26
МИД РФ: Утверждения о российских хакерах нужно подкреплять доказательствами 19:25
Ростуризм готов организовать "вакцинные" туры в Россию для иностранцев 19:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 21:49
Рубрика: Общество

Центр приемных семей "Умиление" получил награду детского омбудсмена

Текст: Елена Яковлева
Церковный центр приемных семей "Умиление" в Вырице получил награду детского омбудсмена Анны Кузнецовой на Всероссийском конкурсе "Вектор детства-2021".

Центр, созданный 10 лет назад как проект Православной Детской Миссии имени преподобного Серафима Вырицкого, объединяет приемные семьи, взявшие од опеку на воспитание детей-сирот, и прежде всего, детей с инвалидностью. Приемными родителями стали волонтеры, они долгое время посещали детские дома и интернаты и в итоге решились на то, чтобы принять детей с инвалидностью в свою семью. Сейчас в "Умилении" 10 семей, в которых воспитывается 39 приемных детей.

Фото: iStock
Зачем приемные родители уходят в наставники

- Мы начинали с поездок в детские дома Санкт-Петербурга и области. Волонтеры приезжали к детям и рассказывали им о вере, надежде, любви, доброте, честности, тех нравственных ценностях, которые обращают взор человека к небу, - рассказывает опекун православного центра приемных семей "Умиление" и координатор школы приемных родителей Санкт-Петербургской епархии Надежда Амбарцумова. - Во время таких встреч мы стали ближе узнавать детей и соприкасаться с их личными историями, и нам потребовалось в некоторых случаях просто забирать детей. А куда их было забирать? Вот так и появился центр приемных семей "Умиление". Сейчас это один из ведущих проектов Православной Детской Миссии. Здесь созидается жизнь, потому что дети, которые были оставлены, брошены, обретают в центре кров, любовь, заботу, а самое главное - семью.

Опыт работы "Умиления" стал основой для создания школы приемных родителей, открывшейся в 2019 году при социальном отделе Санкт-Петербургской епархии в Александро-Невской Лавре. В ней занимаются подготовкой кандидатов в приемные родители. Лицензированная государством школа с утвержденной программой выпустила около 80 человек. Как сообщает синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви, это вторая в России православная школа приемных родителей. Первая была открыта в 2011 году в Марфо-Мариинской обители.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин и Вучич дали старт производству "Спутника V" в Сербии
Песков назвал срок начала вакцинации иностранцев в России
Слуцкий: Встреча Путина и Байдена развенчает претензии США
Собянин допустил новые виды поддержки для вакцинированных от коронавируса
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19