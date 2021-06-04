Новости

Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 13:59
Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей 13:48
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список "Единой России" 13:45
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка 13:43
В Воронежской области объявлен траур после гибели детей 13:38
Срочник Шамсутдинов прибыл в колонию в Тюмени для отбытия наказания 13:36
В Подмосковье для школьников открыли "Лагерь настоящих героев" 13:36
В "ЕР" ожидают, что по итогам выборов фракция в ГД обновится наполовину 13:30
Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара 13:26
Песков заявил об отсутствии продвижения по саммиту "нормандской четверки" 13:24
Новак рассказал о планах заменить природный газ водородом 13:20
В Киргизии разбился военный вертолет 13:16
Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом 13:13
Москва не исключила хакерские атаки на госресурсы в преддверии выборов 13:12
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней 13:09
2 тысячи обязательных строительных норм планируется упразднить 13:07
Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС 13:05
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05
Кудрин оценил решение отказаться от доллара в ФНБ 13:04
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана 13:03
Для Арктики разработают цифровой госплан 13:00
Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче 12:55
Путин расстроился итогом матча Россия-Канада на ЧМ по хоккею 12:54
В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов 12:53
Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 13:48
Рубрика: Digital

Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей

Текст: Иван Черноусов

Четвертый в мире мобильный браузер - UC Browser - обвинили в передаче данных пользователей в режиме "Инкогнито". Об этом пишет Forbes со ссылкой на специалиста по информационной безопасности Габи Сирлига.

Фото: pixabay.com
Специалист рассказал, почему нельзя хранить свои пароли в браузере

В версии браузера для iOS и Android каждый сайт, который посещает пользователь, вне зависимости от того, включил он режим "инкогнито" или нет, пересылается на сервера UCWeb, которые контролируются крупнейшей китайской компанией - Alibaba. Как уточняет издание, сами сервера размещены в США, однако зарегистрированы в Китае.

Специалист по безопасности уточняет, что пользователю присваивается уникальный идентификационный номер, который позволяет китайской корпорации изучать активность пользователей на различных сайтах. Сам процесс эксперт записал на видео и выложил на платформе YouTube.

Приложение уже удалили из App Store, но оно по-прежнему доступно в Google Play.

"При выборе браузера стоит полагаться на разработчика приложения и степень доверия к нему, - объясняет Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. - Никто не застрахован от того, что вместе с приложением можно скачать вирус: такое может произойти, даже если вы скачивали приложение из официальных источников. При этом последствия могут быть самыми разными: от сбора данных, как в этом случае, и до полного контроля над устройством. Используйте приложения, и, в частности, браузеры, только от тех разработчиков, которым доверяете".

Digital Интернет

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой