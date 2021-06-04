Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей

Четвертый в мире мобильный браузер - UC Browser - обвинили в передаче данных пользователей в режиме "Инкогнито". Об этом пишет Forbes со ссылкой на специалиста по информационной безопасности Габи Сирлига.

В версии браузера для iOS и Android каждый сайт, который посещает пользователь, вне зависимости от того, включил он режим "инкогнито" или нет, пересылается на сервера UCWeb, которые контролируются крупнейшей китайской компанией - Alibaba. Как уточняет издание, сами сервера размещены в США, однако зарегистрированы в Китае.

Специалист по безопасности уточняет, что пользователю присваивается уникальный идентификационный номер, который позволяет китайской корпорации изучать активность пользователей на различных сайтах. Сам процесс эксперт записал на видео и выложил на платформе YouTube.

Приложение уже удалили из App Store, но оно по-прежнему доступно в Google Play.

"При выборе браузера стоит полагаться на разработчика приложения и степень доверия к нему, - объясняет Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. - Никто не застрахован от того, что вместе с приложением можно скачать вирус: такое может произойти, даже если вы скачивали приложение из официальных источников. При этом последствия могут быть самыми разными: от сбора данных, как в этом случае, и до полного контроля над устройством. Используйте приложения, и, в частности, браузеры, только от тех разработчиков, которым доверяете".