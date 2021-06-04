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Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4"

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    04.06.2021, 13:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ип Ман спешит на помощь Джону Уику: китайский актёр, постановщик трюков и мастер боевых искусств Донни Йен пополнил каст следующей части франшизы о наемном убийце с Киану Ривзом. Как пишет Deadline, он сыграет в "Джоне Уике 4" старого друга киллера по прозвищу Баба-яга.

Фото: youtube.com
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В новой ленте обещают раскрыть историю их отношений и представить общих врагов. Учитывая, что персонаж Ривза является выходцем из белорусских цыган, с введением героя с востока можно ожидать еще более крутых поворотов в сюжете.

Режиссер картины Чад Стахелски высказался по поводу назначения артиста следующим образом: "Нам очень повезло, что Донни Йен присоединился к нашей компании. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этой захватывающей новой роли".

Мировая премьера четвертой части "Джона Уика" назначена на май 2022 года.

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