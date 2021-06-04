Российский бизнес в последнее время стал предметнее осознавать меру своей ответственности в части влияния на экологию.

Это связано, в том числе, с распространением ESG-практик - ответственное отношение к окружающей среде становится все более важным для привлечения финансирования, поиска инвесторов, международных партнеров, выхода на биржу.

В прошлом году в России впервые были выпущены бессрочные "зеленые" облигации, "социальные" и еврооблигации. Начинает развиваться страхование экологических рисков. В частности, комплексную программу защиты от экологических рисков разработали "Страховой брокер Сбербанка" и СК "Сбербанк страхование". Эта программа ориентирована на крупный бизнес. Она предусматривает компенсацию непредвиденных расходов бизнеса за вред, причиненный им в результате аварии жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, и непосредственно вред окружающей среде. Также возмещению подлежат непредвиденные расходы бизнеса на ликвидацию последствий загрязнения, судебные и юридические расходы.

Для крупнейших клиентов предлагаются индивидуальные программы с более широким набором покрытия рисков. Они обеспечат защитой всю группу компаний, включая все дочерние общества и аффилированных лиц, а объем защиты будет соответствовать масштабам бизнеса каждого конкретного клиента.

Вскоре будет запущена программа страхования экологических рисков и для малых и средних предприятий. Это будет коробочный продукт с широким диапазоном цены страхования и страховых покрытий с максимальным объемом страховой защиты до 15 миллионов рублей.

Для крупнейших предприятий разработаны индивидуальные программы с широким набором покрытия рисков

"Группа Сбер принимает активное участие в формировании ESG-повестки в России, и запуск программ страхования экологических рисков - закономерный и правильный шаг в направлении реализации этой стратегии. Мы считаем этот вид страхования важным для всех видов бизнеса: не только для крупного и крупнейшего бизнеса, но также и для среднего и малого. Мы рассчитываем, что практика экологического страхования войдет в культуру любых компаний, работающих с опасными веществами, станет частью программ социальной ответственности бизнеса", - отмечает генеральный директор "Сбербанк страхование" Михаил Волков.

В России в прошлом году были приняты поправки к федеральному закону "Об охране окружающей среды", согласно которым договор страхования экологических рисков может быть одним из способов подтверждения финансового обеспечения для мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Всероссийский союз страховщиков предложил использовать этот механизм и для других возможных случаев причинения вреда окружающей среде.

Практика экологического страхования войдт в культуру любых компаний, работающих с опасными веществами, станет частью программ социальной ответственности бизнеса

"Это эффективный механизм, позволяющий гарантировать, что последствия разлива нефти будут ликвидированы. Однако ущерб экологии причиняют не только разливы нефти, есть много других потенциально опасных для окружающей среды производств. Мы считаем, что те же способы гарантировать финансовую возможность ликвидации негативных последствий для окружающей среды необходимо распространить и на них", - отметила вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар на XII Международном форуме "Экология".

На то, что в России необходимо развивать экологическое страхование, на форуме обратили внимание и депутаты. Как отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, добывающим компаниям не всегда хватает средств для компенсации возможного вреда. По его словам, многие промышленные объекты устарели, а аварии происходят как по вине человека, так и по причинам природного характера.

Комментарий

Денис Кузавлев, директор Центра "Корпоративное страхование" Сбербанка:

Фото: Пресс-служба "Сбербанк страхование"

Государство внимательно относится к вопросам защиты окружающей среды. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил ускорить принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение экологического вреда. Президент также поручил "безусловно" решить проблему объема вредных выбросов в 12 городах, являющихся промышленными центрами, и предложил распространить практику квотирования выбросов во всех городах с загрязненным воздухом.

В целом государство задает новый четкий вектор: предприятия стимулируют к переходу на НДТ, обеспечивающие соблюдение природоохранного законодательства и формирование резервов для ликвидации последствий экологических аварий. И если страхование экологической ответственности станет обязательным, это станет закономерным продолжением этого вектора. Пока же экострахование в России находится в стадии формирования, в том числе из-за отсутствия финансовых стимулов для бизнеса, который проявляет ответственное отношение к окружающей среде и страхует экологические риски. Это сказывается на желании компаний расходовать средства на защиту от рисков, которые, по их мнению, могут никогда не реализоваться.

Мы видим два возможных стимула для развития экострахования. Первый - сделать его вмененным или обязательным для крупнейших компаний, особенно промышленного сектора и ТЭК. Второй - финансовые стимулы и преференции для компаний-страхователей экологических рисков. Это могут быть налоговые послабления, учет факта экострахования при оценке доступа этих компаний к заемным средствам, например, при оценке уровня их кредитного риска, или другие механизмы. Возможные затраты на стимулирование бизнеса к экострахованию точно окупятся при наступлении страхового случая.

Комментарий

Валентина Скляр, генеральный директор "Страхового брокера Сбербанка":

Фото: Пресс-служба "Сбербанк страхование"

Экологические катастрофы последних лет наглядно демонстрируют сразу несколько вещей. Во-первых, их практически невозможно предсказать. Технологии контроля производства, экологический аудит предприятий, мониторинг состояния оборудования и близлежащих территорий не помогут, если причина аварии будет внешней. Например, летом 2018 года на алмазном месторождении в Якутии сильные ливни спровоцировали прорыв четырех дамб дражных котлованов. Техническая вода тогда попала в русла сразу трех рек.

Второе - расходы в результате таких катастроф могут сильно превышать первичные оценки компании. Последствия разлива нефти из-за прорыва трубопровода в Усинске в 1994 году устраняли более 10 лет, а ущерб только водным объектам составил 311 миллиардов еще в ценах тех лет.

Основная задача экологического страхования - компенсировать финансовую нагрузку, которая ложится на компанию при страховом случае. Другими словами, такой вид страхования мотивирует предприятие оперативно устранять последствия без оглядки на финансовое состояние, так как расходы будет возмещать страховая компания. А это благоприятно для окружающей среды, ведь в некоторых случаях увеличению масштаба последствий препятствует именно период или сроки ликвидации.

Примечательно, что сегодня расходы бизнеса на заботу об экологии начали окупаться: инвесторы обращают внимание на политику компаний в области ESG-повестки, считая тех, кто следует ей, более привлекательными для вложения средств. Развитие экострахования будет способствовать обмену информацией между страховщиками и ФОИВами в части страхования соответствующих рисков, а также развитию экоаудита.