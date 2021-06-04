Эксперт назвал способ самостоятельно накопить на "безбедную старость"

Чем раньше человек начнет откладывать деньги на старость, тем больше он накопит. В противном случае значительную часть ежемесячного дохода придется направлять в инвестиции. "Логика пенсионных накоплений проста", - констатирует управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Он отметил, что в нашей стране до сих пор нет разработанных четких программ для самостоятельного "пенсионного" инвестирования.

Эксперт поделился формулой, которая поможет иметь в старости столько же денег, сколько вы зарабатываете сейчас. Начинать копить надо в 25 лет, не позже. В месяц откладываем 10-15 процентов от зарплаты. Причем часть средств инвестируем в облигации (20 процентов), часть - в акции российских компаний (80 процентов). Полученный таким образом доход будет дополнительным к государственной пенсии.

По словам Русецкого, в развивающихся странах, к которым относится и Россия, акции являются лучшими генераторами доходности в долгосрочной перспективе, они отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года. Вы сможете обеспечить сохранность сбережений выше инфляции, приводит мнение эксперта агентство "Прайм".