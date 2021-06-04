Новости

Эксперт назвал способ самостоятельно накопить на "безбедную старость" 04:23
Трамп раскритиковал главного инфекциониста США из-за коронавируса 04:09
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой 03:39
Глава РАН предложил индивидуальный подход при вакцинации от COVID-19 03:18
Рогозин попросит главу НАСА и Байдена "угомонить" сторонников санкций 03:12
Житель Мексики попал в реанимацию с "черной плесенью" после COVID-19 02:42
Следствие назвало три возможные причины взрыва в порту Бейрута 02:41
В США суд отменил решение администрации Трампа о снятии с моржей защиты 01:57
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом 01:37
Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии 01:30
Ущерб Капитолия от штурма 6 января оценили в 1,5 млн долларов 00:34
Антон Слепышев: Против Канады сыграли как-то робко 03.06.2021
В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы 03.06.2021
ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ 03.06.2021
Протасевич признался, что был связным между заговорщиками и штабом Тихановской 03.06.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум 03.06.2021
Telegram-канал Nexta Live планировали перевести на российскую повестку 03.06.2021
В Татарстане открылся фестиваль театров малых городов 03.06.2021
Смольный: Только половина петербуржцев соблюдает масочный режим 03.06.2021
Ядерные комплексы "Ярс" вывели на учения в Иркутской области 03.06.2021
Пожар в подмосковном Климовске потушен 03.06.2021
С апреля саперы разминировали в Чечне более 90 га местности 03.06.2021
Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций 03.06.2021
Пушков прокомментировал совместные учения Сербии и НАТО 03.06.2021
Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге 03.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 04:23
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал способ самостоятельно накопить на "безбедную старость"

Чем раньше человек начнет откладывать деньги на старость, тем больше он накопит. В противном случае значительную часть ежемесячного дохода придется направлять в инвестиции. "Логика пенсионных накоплений проста", - констатирует управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Он отметил, что в нашей стране до сих пор нет разработанных четких программ для самостоятельного "пенсионного" инвестирования.

Фото: iStock
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты

Эксперт поделился формулой, которая поможет иметь в старости столько же денег, сколько вы зарабатываете сейчас. Начинать копить надо в 25 лет, не позже. В месяц откладываем 10-15 процентов от зарплаты. Причем часть средств инвестируем в облигации (20 процентов), часть - в акции российских компаний (80 процентов). Полученный таким образом доход будет дополнительным к государственной пенсии.

По словам Русецкого, в развивающихся странах, к которым относится и Россия, акции являются лучшими генераторами доходности в долгосрочной перспективе, они отыгрывают девальвацию национальных валют за 1,5-2 года. Вы сможете обеспечить сохранность сбережений выше инфляции, приводит мнение эксперта агентство "Прайм".

Экономика Финансы

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой
Минфин сообщил об исключении доллара из Фонда национального благосостояния
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2"
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет