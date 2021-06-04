Эксперты оценили перспективы продаж AirTag в России

Четвертого июня стартуют продажи AirTag - умного трекера для поиска предметов. Эксперты рассказали "РГ", какие перспективы у этого девайса в России.

С точки зрения пользователей, это очень перспективный продукт. И интерес, который проявляют клиенты к нему, это только подтверждает. Расширение экосистемы всегда позитивно сказывается на покупательском спросе, отметили в пресс-службе re:Store.

"На мой взгляд, метки AirTag будут невероятно популярны. Я даже не исключаю, что благодаря им категория носимой электроники и аксессуаров в структуре доходов Apple впервые за всю историю компании достигнет 15%, - говорит Дмитрий Рябинин, директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group. - Но при этом, на мой взгляд, некорректно говорить о создании нового рынка или рыночной ниши, скорее об использовании собственной экосистемы для выдавливания текущих конкурентов, в первую очередь Tile".

По его словам, такие агрессивные действия монополии уже сталкиваются с рисками и приводят к судебным разбирательствам в других категориях. "Поэтому во многом перспективы AirTag зависят от того, сможет ли Apple долгосрочно сохранять эксклюзивные условия доступа к собственным сервисам только для своих продуктов, ухудшая их для всех остальных вплоть до полного ограничения. Если в будущем придется дать более справедливые условия для конкурентов, это может существенно снизить привлекательность AirTag. На данный момент новинка предоставляет уникальные возможности доступа к экосистеме и возможностям Apple, которого нет ни у одного другого аналогичного продукта на рынке, и в этом основное преимущество AirTag для пользователей Apple", - заключает он.

Фото: Иван Черноусов

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов полагает, что перспективы AirTag в России практически не отличаются от таковых в любой другой стране. "У нас метка функционирует на 80% своих возможностей: из-за невозможности активировать U1 по законодательным причинам AirTag нельзя найти через специальный интерфейс навигатора во встроенном приложении Локатор в iOS. Но основная функциональность на месте - метка анонимно находит сама себя, отправляя по радиусу действия Bluetooth свой идентификатор всем устройствам Apple. То есть в любом городе, включая небольшие, она остается полезной и эффективной как инструмент поиска вещей", - говорит он.

Основным недостатком AirTag, по мнению специалиста, является отсутствие точного позиционирования в дали от города. "Если AirTag окажется в чистом русском поле вдали от цивилизации, то найти его никто не сможет пока рядом не появится анонимный герой с девайсом Apple и хотя бы минимальным выходом в интернет", - уверен Горяинов.

Эксперт считает, что есть вопросы личной безопасности, связанные с возможностью подкинуть свой AirTag другому человеку и следить за его передвижениями (или передвижениями его автомобиля) неопределенное количество времени вплоть до обнаружения. "Apple сделала многое, чтобы предотвратить подобные сценарии, но один остается: если владелец подкинутой метки регулярно (скажем, раз в день-два) пересекается с ее носителем, она себя не обнаружит. Так что лично я надеюсь, что в будущих обновлениях iOS и macOS появится больше способов жестко защитить себя от слежки через чужую метку - например, возможность немедленно и без задержек в несколько дней предупреждать вас о присутствии и/или постоянном перемещении с вами любых AirTag, вам не принадлежащих", - заключает Горяинов.

У Apple достаточно высокая лояльность пользователей, добавляет старший вице-президент Parallels Николай Добровольский. "Они с радостью реагируют на все новинки, будь то новый смартфон, беспроводные зарядки и другие аксессуары. Я уверен, что и эта новинка найдет своих пользователей. Любители путешествий, родители дошколят, дети пожилых родителей, спектр пользователей на самом деле широкий. Вокруг много телефонов Apple, чтобы эти устройства AirTag могли уверенно работать", - считает он.

P.S. Во время написания материала компания Apple выпустила обновление прошивки для AirTag, теперь метка воспроизводит звук в период от 8 до 24 часов спустя после того, как она покинула своего владельца. Таким образом, обнаружить "чужой" AirTag стало еще проще. Раньше метка издавала звук каждые три дня.