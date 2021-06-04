ЕВРАЗ разработал новую экологическую стратегию до 2030 года

Горно-металлургическая компания ЕВРАЗ разработала экологическую стратегию до 2030 года. На ее реализацию будут направлены сотни миллионов долларов.

Компания планирует, к примеру, снизить эмиссию парниковых газов на металлургических комбинатах на 20 процентов, в 1,5 раза снизить выбросы пыли при транспортировке и хранении угля. О том, как удастся достичь поставленных целей, "РГ" рассказал директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.

Максим Александрович, с чем связан десятилетний горизонт планирования?

Максим Епифанцев: ЕВРАЗ устанавливает экологические цели с 2011 года, и раньше у нас был пятилетний горизонт планирования. Однако цели, поставленные в 2017 году, мы выполнили уже к 2020 году. Нам удалось достичь снижения водопотребления до 207 миллионов кубометров в год, добиться переработки металлургических отходов на уровне 95 процентов, сократить эмиссию парниковых газов ниже двух тонн СО 2 на тонну стали. Мы решили, что пришло время двигаться дальше, ставить более амбициозные и долгосрочные задачи. Именно поэтому было принято решение разработать новую экологическую стратегию сроком на 10 лет.

Каких конкретно целей намерен добиться ЕВРАЗ к 2030 году?

Максим Епифанцев: Основные направления экологической стратегии остаются неизменными - это воздух, вода и отходы, но заметнее стала климатическая повестка. Мы рассмотрели в комплексе наши программы технического развития, проекты по повышению энергоэффективности и переходу на НДТ. Провели сравнительный анализ опыта крупных металлургических и угольных компаний, а также оценили ожидания заинтересованных в нашей деятельности сторон (жители городов присутствия, госорганы, инвесторы и др.). В итоге разработали десятилетние экологические цели, подкрепленные текущими и перспективными проектами, направленными на улучшение экологических показателей.

Так, валовые выбросы металлургических комбинатов в атмосферу планируем снизить на треть, в том числе опасные вещества (1-й и 2-й класс опасности) будут снижены в три раза уже к 2025 году по федеральному проекту "Чистый воздух".

Для сталелитейных комбинатов снижение эмиссии парниковых газов к уровню 2019 года должно составить 20 процентов благодаря внедрению новых технологий, а в угольном бизнесе мы намерены добиться 75-процентной утилизации метана, получаемого при дегазации шахт.

В водопользовании планируем к 2030 году перейти на замкнутый цикл при производстве стали, то есть сбросы воды при этом процессе будут равняться нулю. Это непростая задача, поскольку мы используем достаточно большой объем воды на своих предприятиях. Так, в 2017 году сбрасывалось 75,6 миллиона кубометров, в 2020-м - 68,1 миллиона, к 2025 году планируем достичь показателя в 37,5 миллиона кубов. В российском законодательстве предъявляются достаточно жесткие требования к очистке сбрасываемой воды. И для нас экономически оптимальным решением видится система замкнутого водооборота. Такая технология будет применяться только на металлургических заводах, поскольку на угольных предприятиях ситуация с водой иная. Для того чтобы добыть тонну угля, необходимо откачать два кубометра воды. И единственно возможный сценарий - очищать ее до нужных параметров, используя передовые технологии.

Что касается отходов металлургических производств (шлаки, шламы) и общих отходов (например строительных), то наша основная задача - максимально их использовать. Скажем, шлак - это потенциально техногенное сырье, в котором есть металл и твердые фракции - практически щебень. Мы выделяем из таких отходов металлическую фракцию и используем ее в качестве сырья на наших предприятиях, а щебень и щебеночно-песчаную смесь используем для строительства, отсыпки дорог и др. И сейчас мы утилизируем свыше 100 процентов отходов металлургического производства и общих отходов (за счет переработки отвалов, накопившихся с советских времен).

Учитывались ли при формировании экологической стратегии глобальные и внутрироссийские ориентиры?

Максим Епифанцев: ЕВРАЗ - участник федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Мы подписали соглашение, в рамках которого обязались реализовать 10 экологических проектов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке, и должны сократить к 2025 году объем выбросов на 62,6 тысячи тонн (по сравнению с 2017 годом). На сегодня мы уже инвестировали 3,65 миллиарда рублей и реализовали 6 проектов, которые принесли эффект в виде снижения выбросов на 22 тысячи тонн, а благодаря реализации дополнительных экологических мероприятий на ЕВРАЗ ЗСМК увеличили этот эффект еще на 24 тысячи тонн.

Среди реализованных нами проектов "Чистого воздуха" можно назвать установку мощных аспирационных систем на новых домнах N 6 и N 7 ЕВРАЗ НТМК, реконструкцию установки сухого тушения кокса с переводом коксового газа в энергосистему Нижнетагильского комбината, модернизацию электрофильтров на ЗапСибТЭЦ, расположенной на территории ЕВРАЗ ЗСМК. Продолжаем модернизацию коксохимического производства обоих комбинатов, планируем строить сероочистку на агломерационной фабрике ЕВРАЗ ЗСМК. Также мы координировали цели нашей стратегии с ориентирами, зафиксированными Парижским соглашением.

При возникновении неблагоприятных экономических факторов, какие из поставленных задач в стратегии будут выполнены в первую очередь?

Максим Епифанцев: В стратегию заложено три сценария реализации - стрессовый, реалистичный и оптимистичный. При неблагоприятной экономической ситуации будет реализован стрессовый сценарий, в который входят жизненно важные экологические задачи. К ним относятся все наши мероприятия, заложенные в нацпроект "Экология". Но в принципе мы исходим из более широкого реалистичного сценария. Оптимистичный же сценарий - это самые смелые в экологическом плане проекты, которые могут дать и очень хороший эффект. Мы внимательно следим за мировой повесткой, смотрим на проекты с использованием водорода или технологии прямого восстановления железа. Как скоро прорывные технологии получат достаточное обоснование, в том числе экономическое, - открытый вопрос. Но мы уже применяем самые современные решения для модернизации производства и стараемся использовать открывающиеся новые возможности.