Facebook объявил о продлении блокировки аккаунтов Трампа до января 2023 года

Facebook объявил в пятницу, что бывший президент США Дональд Трамп будет отстранен от этой платформы как минимум до 7 января 2023 года. Facebook заблокировал аккаунты Трампа после осады Капитолия США 6 января. Это решение стало самой жесткой акцией Facebook против Трампа за его четырехлетний срок, отмечает CNBC News. Двухлетняя приостановка доступа не позволит Трампу использовать Facebook или Instagram для передачи сообщений своим последователям до промежуточных выборов 2022 года в США.

Компания заявила в своем сообщении в пятницу, что по истечении двух лет она "обратится к экспертам, чтобы оценить, уменьшился ли риск его сообщений для общественной безопасности". "Мы будем оценивать внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения мирных собраний и другие признаки гражданских беспорядков, - говорится в сообщении компании в блоге. - Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим повторную оценку, пока этот риск не уменьшится".

Политикам обычно давали свободу действий в Facebook, потому что компания исходила из мнения, что их сообщения заслуживают внимания и являются частью публичных дебатов. В результате компания не применяла свои обычные правила к их постам. Но отныне Facebook больше не будет делать исключения для постов мировых лидеров, сообщил CNN Business источник в Facebook.