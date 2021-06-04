Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип

Вокально-инструментальный ансамбль Little Big, наш виртуальный чемпион "Евровидения", выпустил новое видео.

Ролик размещен на официальных аккаунтах коллектива в Сети и лишь на YouTube сходу набрал почти полмиллиона просмотров. При подавляющем большинстве отметок "нравится" относительно "дизлайков".

Песенной основой для клипа послужил кавер на композицию Everybody некогда популярного заморского ансамбля Backstreet Boys. Ролик решен в пародийно-сказочной манере, в нем обыгрываются разного рода важные интернет-мемы - от котиков до групповой скабрезности. А также демонстрируются пластические трансформации певицы, ранее известной как Глюкоза. И наличествует в изобилии черный юмор, вплоть до каннибализма.

Всё это довольно смешно и дорого-богато.

Заметим, что у LB давеча вышел мини-альбом (также доступен в Сети), в рамках которого группа перепела и другие шлягеры, на которых ее участники выросли. В их числе трек Barbie Girl группы Aqua, Blitzkrieg Bop группы Ramones, Mamma Maria итальянцев Ricchi e Poveri и "Колдунья" Надежды Кадышевой.