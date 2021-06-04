Новости

Умер народный артист России, актер Георгий Жемчужный 16:46
Актер из "12 стульев" Валерий Шептекита умер от COVID 13:34
Актер Сергей Шадрин умер после операции 13:28
От коронавируса умер актер из "Ликвидации" Николай Завгородний 13:23
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05

Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип

Новости
    04.06.2021, 16:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Вокально-инструментальный ансамбль Little Big, наш виртуальный чемпион "Евровидения", выпустил новое видео.

Ролик размещен на официальных аккаунтах коллектива в Сети и лишь на YouTube сходу набрал почти полмиллиона просмотров. При подавляющем большинстве отметок "нравится" относительно "дизлайков".

Песенной основой для клипа послужил кавер на композицию Everybody некогда популярного заморского ансамбля Backstreet Boys. Ролик решен в пародийно-сказочной манере, в нем обыгрываются разного рода важные интернет-мемы - от котиков до групповой скабрезности. А также демонстрируются пластические трансформации певицы, ранее известной как Глюкоза. И наличествует в изобилии черный юмор, вплоть до каннибализма.

Всё это довольно смешно и дорого-богато.

Заметим, что у LB давеча вышел мини-альбом (также доступен в Сети), в рамках которого группа перепела и другие шлягеры, на которых ее участники выросли. В их числе трек Barbie Girl группы Aqua, Blitzkrieg Bop группы Ramones, Mamma Maria итальянцев Ricchi e Poveri и "Колдунья" Надежды Кадышевой.

Новости

Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами 12:25
Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 11:40
Вышел трейлер хоррора "Демоник" - нового фильма режиссера "Района № 9" 11:28
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021
⧣ Россия
Фото: youtube.com
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 03.06.2021
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 03.06.2021
Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 03.06.2021
⧣ музыка
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Умер заслуженный артист России Александр Майкапар 02.06.2021
СМИ: Рэпер Lil Loaded покончил с собой в возрасте 20 лет 01.06.2021
Лидер Rammstein показал клип с Лениным, пионерами, Реввой и Тарасовой 01.06.2021
⧣ клип
Фото: youtube.com/ Little Big
Little Big вернулись к корням в новом видео We Are Little Big 21.05.2021
Кэти Перри выпустила совместный клип с покемоном Пикачу 15.05.2021
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 11.05.2021