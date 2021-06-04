Губернатор Денис Паслер оценил итоги ПМЭФ для Оренбургской области

Делегацию Оренбургской области на Петербургском международном экономическом форуме возглавлял глава региона Денис Паслер. Он провел ряд деловых встреч и подписал важные соглашения для дальнейшего развития региональной экономики. О результатах переговоров и ближайших перспективах губернатор рассказал в интервью "РГ".

Денис Паслер: В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Оренбуржье поднялось с 44 на 16-е место за год. Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Что ожидаете лично вы и Оренбуржье по итогам завершившегося форума?

Денис Паслер: Форум - это площадка, где аккумулируются самые передовые и актуальные идеи в сфере экономики. В этом году многие дискуссии так или иначе касались важной темы, о которой говорил в своем послании Федеральному Собранию президент России, прежде всего повышение финансовой самостоятельности и устойчивости регионов. Это программная задача, которой в Оренбургской области стараемся уделить максимум внимания.

Кроме того, мы подписали несколько соглашений с крупнейшими российскими компаниями - АНО "Цифровая экономика" и холдингом "ЭР-Телеком" по дальнейшей цифровизации региона. Заключено также соглашение с банковской системой "Мир", благодаря которому мы сможем начать массовую эмиссию универсальных карт оренбуржца. Наш проект на сегодня является одним из самых технологичных в стране, мы постарались совместить на одной карте максимум финансовых и нефинансовых сервисов, которыми пользуются жители.

Важной была встреча с руководством крупнейшего в стране производителя растительных масел компании "Астон". Оренбуржье входит в число лидеров по сбору подсолнечника в России - от 1 до 1,3 миллионов тонн в год. К сожалению, менее половины перерабатывается внутри региона. Проект нового завода позволит нам перейти к стопроцентной переработке подсолнечника. Общий объем инвестиций составит минимум 100 миллионов долларов, будет создано 450 новых рабочих мест.

Были еще встречи с потенциальными партнерами, которых интересует регион как площадка для инвестиций. На днях минэкономразвития подготовило проект постановления правительства РФ о создании особой экономической зоны в Оренбургской области. Она разместится на территории городских округов Оренбург и Орск. На сегодня у нас уже есть подтверждения от восьми потенциальных резидентов, за три года мы рассчитываем на объем инвестиций порядка девяти миллиардов рублей. Не исключаю, что по итогам форума число потенциальных резидентов возрастет.

За время пандемии как изменился инвестиционный климат в регионе? Какие тенденции отмечаются?

Денис Паслер: Несмотря на пандемию, это был очень продуктивный год для региона в плане работы над инвестиционным климатом. Поддержка инвесторов усилилась, необходимые для этого изменения внесены в региональное законодательство. Так, на два года увеличен срок льготы по налогу на имущество инвесторам (с трех до пяти лет по каждому объекту, а общий срок по налогу на имущество организаций - с пяти до семи лет). На два года, а в общей сложности до семи лет, увеличен срок окупаемости средств, высвободившихся у инвестора в результате предоставления государственной поддержки. На год - с трех до четырех лет - увеличен срок льготы по налогу на имущество инвесторам-арендодателям.

Существенно расширены виды экономической деятельности, при которых предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций.

Реестр приоритетных инвестиционных проектов пополнился еще на четыре, общий объем инвестиций по ним больше 4,6 миллиарда рублей.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Оренбуржье в 2020 году поднялось вверх на 7 позиций и заняло 44-е место. А, как было озвучено на форуме, в рейтинге 2021 года мы занимаем уже 16-е место. Это отличный результат.

После пандемии какие отрасли просели, а какие показали свою эффективность?

Денис Паслер: Экономика России и Оренбургской области в прошлом году впервые столкнулась с беспрецедентным снижением деловой активности, а также обвалом цен на нефть. Темпы изменения ВПР региона по итогам прошлого года оцениваются на уровне 95 процентов. По большинству показателей социально-экономического развития у нас тенденции на уровне среднероссийских. На фоне других отраслей экономики отлично показал себя агропромышленный сектор. Наши аграрии собрали рекордный урожай зерновых - около четырех миллиардов тонн, сохранили поголовье скота.

Как экономические изменения отразились на бюджете региона?

Денис Паслер: Налоговые и неналоговые поступления снизились почти на девять миллиардов рублей, в основном за счет снижения налога на прибыль организаций.

По итогам исполнения областного бюджета в 2020 году сложился дефицит, который был покрыт за счет остатков средств, имевшихся на начало года. Благодаря поддержке из федерального бюджета и мероприятиям по приоритизации расходов удалось обойтись без дополнительных заимствований. Что касается госдолга - мы ведем взвешенную политику, что позволило нам оставаться на экономически безопасном уровне.

Кроме того, мы погасили все коммерческие кредиты региона. Мы в числе регионов, которые теперь могут рассчитывать на дополнительные займы в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на выгодных условиях.