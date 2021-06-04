Китай призывает к усилению борьбы с коррупцией

Новости

Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 13:59
Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей 13:48
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список "Единой России" 13:45
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка 13:43
В Воронежской области объявлен траур после гибели детей 13:38
Срочник Шамсутдинов прибыл в колонию в Тюмени для отбытия наказания 13:36
В Подмосковье для школьников открыли "Лагерь настоящих героев" 13:36
В "ЕР" ожидают, что по итогам выборов фракция в ГД обновится наполовину 13:30
Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара 13:26
Песков заявил об отсутствии продвижения по саммиту "нормандской четверки" 13:24
Новак рассказал о планах заменить природный газ водородом 13:20
В Киргизии разбился военный вертолет 13:16
Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом 13:13
Москва не исключила хакерские атаки на госресурсы в преддверии выборов 13:12
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней 13:09
2 тысячи обязательных строительных норм планируется упразднить 13:07
Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС 13:05
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05
Кудрин оценил решение отказаться от доллара в ФНБ 13:04
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана 13:03
Для Арктики разработают цифровой госплан 13:00
Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче 12:55
Путин расстроился итогом матча Россия-Канада на ЧМ по хоккею 12:54
В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов 12:53
Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 13:52

Китай призывает к усилению борьбы с коррупцией

Международное сообщество должно следовать концепции сообщества единой судьбы человечества в целях построения чистого мира, свободного от коррупции. Такое заявление сделал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи 3 июня на специальной сессии Генассамблеи ООН по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества.
Чжао Лэцзи: Международное сообщество должно стоять на позиции нулевой терпимости к коррупции. Фото: Предоставлено Информационным агентством Xinhua Чжао Лэцзи: Международное сообщество должно стоять на позиции нулевой терпимости к коррупции. Фото: Предоставлено Информационным агентством Xinhua
Чжао Лэцзи: Международное сообщество должно стоять на позиции нулевой терпимости к коррупции. Фото: Предоставлено Информационным агентством Xinhua

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", чиновник сообщил, что Китай высоко ценит усилия и вклад ООН в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, твердо поддерживает роль Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) в качестве основного канала по глобальному антикоррупционному управлению. "Мы приветствуем принятие политической декларации на этой специальной сессии и будем работать со всеми сторонами, чтобы вывести международное дело по борьбе с коррупцией на новый уровень", - заявил Чжао Лэцзи.

Он отметил, что КПК и китайское правительство однозначно выступают против коррупции, постоянно совершенствуют систему социалистического контроля с китайской спецификой и ищут эффективные способы для осуществления самоочищения КПК в качестве долгосрочной правящей партии.

"Эти усилия получили искреннюю и широкую поддержку со стороны китайского народа и послужили прочной гарантией для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Китае, а также устойчивого развития страны", - отметил Чжао Лэцзи.

Он подчеркнул, что ЦК КПК осуществляет централизованное и единое руководство в сфере антикоррупционной работы и борется со всеми формами коррупции с необычайной решимостью, став сильнейшим политическим ориентиром и гарантом в антикоррупционной борьбе.

ЦК КПК сделал всестороннее устрожение внутрипартийного управления частью своей комплексной стратегии, чтобы гарантировать "отсутствие запретных зон, полный захват и нулевую терпимость" в борьбе с коррупцией, отметил Чжао Лэцзи, напомнив, что для этого были приняты комплексные меры по "уничтожению как тигров, так и мух" и "охоте на лис", и таким образом была обеспечена и закреплена окончательная победа в деле борьбы с коррупцией.

"Твёрдо придерживаясь позиции "народ - это центр", мы решительно боролись с коррупцией и разнообразными проявлениями порочного стиля работы, затрагивающими самые непосредственные интересы народных масс. Благодаря строгому надзору и проверке мы добились серьезных стратегических успехов в сдерживании эпидемии COVID-19 и одержали всестороннюю победу в искоренении крайней бедности", - сказал Чжао Лэцзи.

"Мы следовали принципу верховенства закона как в мышлении, так и в действиях, чтобы никто не смел, не мог и не хотел заниматься коррупционной деятельностью. Мы создали надзорные комиссии на всех уровнях, чтобы сформировать всеохватывающую и высокоэффективную систему надзора под единым руководством партии", - добавил Чжао Лэцзи.

Он заявил, что Китай является активным участником глобального антикоррупционного управления и вносит в это дело свой вклад. Из-за изменений международной ситуации и вспышки пандемии коронавируса, невиданных за столетие, интересы всех стран оказались ещё более взаимосвязанными, и необходимо объединить усилия для борьбы с коррупцией.

Чжао Лэцзи также выдвинул 4 предложения относительно международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. "Во-первых, мы должны придерживаться беспристрастности и справедливости, наказывая за проступки и поощряя хорошее поведение", - сказал он. Международному сообществу необходимо достичь широкого политического консенсуса, стоять на позиции нулевой терпимости к коррупции, создать системы без лазеек, осуществлять сотрудничество без барьеров и противодействовать всем действиям по предоставлению убежища коррумпированным лицам или доходам от коррупции под любыми предлогами.

"Во-вторых, мы должны уважать различия и способствовать равенству и взаимному заимствованию", - сказал он. Нам необходимо уважать суверенитет, политические и правовые системы каждой страны, уважать их право выбирать собственные способы борьбы с коррупцией и выступать против злоупотребления "юрисдикцией длинной руки" или даже вмешательства во внутренние дела других стран по соображениям борьбы с коррупцией.

"В-третьих, мы должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, совместных консультаций и совместного строительства", - сказал он. Нам необходимо также поддерживать мультилатерализм и совершенствовать систему норм глобального антикоррупционного управления на основе достижения консенсуса.

"В-четвертых, мы должны соблюдать обязательства и ставить в приоритет действия", - сказал Чжао Лэцзи. Важно, чтобы стороны Конвенции в полной мере выполняли международные обязательства. Важно также активно заключать договоры о выдаче провинившихся и взаимной правовой помощи по уголовным делам, устранять барьеры на пути преследования коррумпированных беглецов и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы, а также отказывать коррумпированным лицам в убежище.

Генеральная Ассамблея ООН впервые провела специальную сессию по вопросам противодействия коррупции. На сессии присутствовали председатель Генассамблеи ООН и высокопоставленные представители разных стран.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой