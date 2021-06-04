Китай призывает к усилению борьбы с коррупцией

Международное сообщество должно следовать концепции сообщества единой судьбы человечества в целях построения чистого мира, свободного от коррупции. Такое заявление сделал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи 3 июня на специальной сессии Генассамблеи ООН по вызовам и мерам в сфере предупреждения коррупции, борьбы с ней и усиления международного сотрудничества.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", чиновник сообщил, что Китай высоко ценит усилия и вклад ООН в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, твердо поддерживает роль Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) в качестве основного канала по глобальному антикоррупционному управлению. "Мы приветствуем принятие политической декларации на этой специальной сессии и будем работать со всеми сторонами, чтобы вывести международное дело по борьбе с коррупцией на новый уровень", - заявил Чжао Лэцзи.

Он отметил, что КПК и китайское правительство однозначно выступают против коррупции, постоянно совершенствуют систему социалистического контроля с китайской спецификой и ищут эффективные способы для осуществления самоочищения КПК в качестве долгосрочной правящей партии.

"Эти усилия получили искреннюю и широкую поддержку со стороны китайского народа и послужили прочной гарантией для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Китае, а также устойчивого развития страны", - отметил Чжао Лэцзи.

Он подчеркнул, что ЦК КПК осуществляет централизованное и единое руководство в сфере антикоррупционной работы и борется со всеми формами коррупции с необычайной решимостью, став сильнейшим политическим ориентиром и гарантом в антикоррупционной борьбе.

ЦК КПК сделал всестороннее устрожение внутрипартийного управления частью своей комплексной стратегии, чтобы гарантировать "отсутствие запретных зон, полный захват и нулевую терпимость" в борьбе с коррупцией, отметил Чжао Лэцзи, напомнив, что для этого были приняты комплексные меры по "уничтожению как тигров, так и мух" и "охоте на лис", и таким образом была обеспечена и закреплена окончательная победа в деле борьбы с коррупцией.

"Твёрдо придерживаясь позиции "народ - это центр", мы решительно боролись с коррупцией и разнообразными проявлениями порочного стиля работы, затрагивающими самые непосредственные интересы народных масс. Благодаря строгому надзору и проверке мы добились серьезных стратегических успехов в сдерживании эпидемии COVID-19 и одержали всестороннюю победу в искоренении крайней бедности", - сказал Чжао Лэцзи.

"Мы следовали принципу верховенства закона как в мышлении, так и в действиях, чтобы никто не смел, не мог и не хотел заниматься коррупционной деятельностью. Мы создали надзорные комиссии на всех уровнях, чтобы сформировать всеохватывающую и высокоэффективную систему надзора под единым руководством партии", - добавил Чжао Лэцзи.

Он заявил, что Китай является активным участником глобального антикоррупционного управления и вносит в это дело свой вклад. Из-за изменений международной ситуации и вспышки пандемии коронавируса, невиданных за столетие, интересы всех стран оказались ещё более взаимосвязанными, и необходимо объединить усилия для борьбы с коррупцией.

Чжао Лэцзи также выдвинул 4 предложения относительно международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. "Во-первых, мы должны придерживаться беспристрастности и справедливости, наказывая за проступки и поощряя хорошее поведение", - сказал он. Международному сообществу необходимо достичь широкого политического консенсуса, стоять на позиции нулевой терпимости к коррупции, создать системы без лазеек, осуществлять сотрудничество без барьеров и противодействовать всем действиям по предоставлению убежища коррумпированным лицам или доходам от коррупции под любыми предлогами.

"Во-вторых, мы должны уважать различия и способствовать равенству и взаимному заимствованию", - сказал он. Нам необходимо уважать суверенитет, политические и правовые системы каждой страны, уважать их право выбирать собственные способы борьбы с коррупцией и выступать против злоупотребления "юрисдикцией длинной руки" или даже вмешательства во внутренние дела других стран по соображениям борьбы с коррупцией.

"В-третьих, мы должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, совместных консультаций и совместного строительства", - сказал он. Нам необходимо также поддерживать мультилатерализм и совершенствовать систему норм глобального антикоррупционного управления на основе достижения консенсуса.

"В-четвертых, мы должны соблюдать обязательства и ставить в приоритет действия", - сказал Чжао Лэцзи. Важно, чтобы стороны Конвенции в полной мере выполняли международные обязательства. Важно также активно заключать договоры о выдаче провинившихся и взаимной правовой помощи по уголовным делам, устранять барьеры на пути преследования коррумпированных беглецов и возврата их незаконно нажитого имущества из-за границы, а также отказывать коррумпированным лицам в убежище.

Генеральная Ассамблея ООН впервые провела специальную сессию по вопросам противодействия коррупции. На сессии присутствовали председатель Генассамблеи ООН и высокопоставленные представители разных стран.