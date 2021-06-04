Little Big выпустили новый альбом и видео Everybody

Новости

МиГ-31 не дал военному самолету США приблизиться к нашим границам 17:03
Путин назвал две проблемы в России 17:01
Секретарь ОП РФ назвала время вступления в силу закона о личных фондах 17:00
ЕС запретил полеты авиакомпаний Беларуси в воздушном пространстве сообщества 16:58
Минпромторг поможет Кузбассу в разработке оборудования для добычи газа 16:52
Путин назвал принцип расходования средств ФНБ 16:52
Путин считает, что США не ценят доллар и наносят ему ущерб 16:51
Эмир Катара надеется на помощь России в проведении ЧМ-2022 по футболу 16:49
Microsoft может переименовать Windows 16:45
Путин: Инвестиции из недружественных стран есть, не все видят в РФ врага 16:42
В Чувашии произошло возгорание пяти домов 16:37
Группа Little Big перепела Backstreet Boys и выпустила новый клип 16:36
Курс доллара впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей 16:08
В Петербурге простились с заслуженным артистом РФ Иосифом Левинзоном 16:07
В Индии нашли штаммы коронавируса, опасные для вакцинированных 16:02
АвтоВАЗ приостановит сборку ряда моделей Lada 15:55
Инвестиции в переработку отходов составят в этом году 30 млрд рублей 15:55
Международная федерация волейбола подтвердила проведение ЧМ в России 15:46
Путин: Выручка от проектов по климату в РФ может превысить 50 млрд долларов 15:44
Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости 15:25
Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям 15:20
В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна 15:19
Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком 15:19
В ОДКБ оценили перспективы развития радиоэлектронной борьбы 15:17
Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 16:41
Рубрика: Культура

Little Big выпустили новый альбом и видео Everybody

Текст: Александр Алексеев
Илья Прусикин со-товарищи представили новый диск, получивший название Covers (то бишь, кавер-версии). В нем собраны пять песен, изначально исполненных столь разными артистами как российская фолк-певица Надежда Кадышева и американская панк-группа Ramones.

Мини-альбом получился очень необычным. В него вошли пять кавер-версий в совершено разной стилистике. Little Big по-своему перепели задорную "Колдунью" Надежды Кадышевой и ее фолк-группы "Золотое кольцо", евродэнс-хит Barbie Girl датского квартета из 90-х Aqua и Everybody - главный шлягер американского бойз-бэнда Backstreet Boys.

Фото: youtube.com/ Little Big
Little Big вернулись к корням в новом видео We Are Little Big

Дальше яркая чехарда ритмов продолжается: Blitzkrieg Bop - дебютный сингл 1976 года яростной американской панк-группы Ramones, а Mamma Maria - напевный шлягер итальянского поп-трио Ricchi e Poveri.

Кажется, странное сочетание стилей, но, с другой стороны, именно на непредсказуемом сочетании рэйва, панка и плясовых традиций русской народной музыки и строится лучшее творчество группы Little Big.

При оформлении обложки музыканты спародировали знаменитый альбом Nevermind группы Nirvana. Только у них в воде плывет не младенец, а участник Little Big Антон Лиссов, тянущийся к доллару, насаженному на крючок рыболовной удочки.

Кстати

В честь премьеры Little Big сняли и новое видео - на песню Everyday. За два часа оно собрало почти полмиллиона просмотров на YouTube.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Видеотрансляция: Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2021
Путин назвал абсурдом политически мотивированные запреты вакцин от COVID
Минтруд рассмотрит возможность введения постоянного выходного 31 декабря
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"