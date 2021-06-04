Little Big выпустили новый альбом и видео Everybody

Илья Прусикин со-товарищи представили новый диск, получивший название Covers (то бишь, кавер-версии). В нем собраны пять песен, изначально исполненных столь разными артистами как российская фолк-певица Надежда Кадышева и американская панк-группа Ramones.

Мини-альбом получился очень необычным. В него вошли пять кавер-версий в совершено разной стилистике. Little Big по-своему перепели задорную "Колдунью" Надежды Кадышевой и ее фолк-группы "Золотое кольцо", евродэнс-хит Barbie Girl датского квартета из 90-х Aqua и Everybody - главный шлягер американского бойз-бэнда Backstreet Boys.

Дальше яркая чехарда ритмов продолжается: Blitzkrieg Bop - дебютный сингл 1976 года яростной американской панк-группы Ramones, а Mamma Maria - напевный шлягер итальянского поп-трио Ricchi e Poveri.

Кажется, странное сочетание стилей, но, с другой стороны, именно на непредсказуемом сочетании рэйва, панка и плясовых традиций русской народной музыки и строится лучшее творчество группы Little Big.

При оформлении обложки музыканты спародировали знаменитый альбом Nevermind группы Nirvana. Только у них в воде плывет не младенец, а участник Little Big Антон Лиссов, тянущийся к доллару, насаженному на крючок рыболовной удочки.

Кстати

В честь премьеры Little Big сняли и новое видео - на песню Everyday. За два часа оно собрало почти полмиллиона просмотров на YouTube.