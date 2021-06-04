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04.06.2021 16:33
Рубрика: В мире

ЛНР: Протасевич был снайпером в Донбассе

Текст: Андрей Васильев
Гражданин Беларуси Роман Протасевич был снайпером в украинском националистическом батальоне "Азов" (группировка запрещена в РФ) и вел огонь по мирным жителям на Донбассе. Кроме того, он за денежное вознаграждение осуществлял транзит граждан, которые желали участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко. Существуют фотографии Протасевича, на которых он запечатлен в военной форме с оружием в руках вместе с боевиками группировки.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"По данным наших источников из ОТГ (оперативно-тактической группировки ВСУ) "Север", Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь", - заявил Филипоненко, добавив, что через Протасевича, который представлялся журналистом, проходил транзит граждан, желающих заработать и "повоевать" на Донбассе на стороне ВСУ". Такса за услуги "репортера" из Минска в зону "ООС" (так называемой операции объединенных сил) составляла пять тысяч долларов. По словам Филипоненко, в эту сумму входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов.

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Генеральная прокуратура ЛНР в рамках возбужденного в отношении Протасевича уголовного дела проводит следственные действия по факту его участия в террористических организациях. Следователи ЛНР обратились к правоохранительным органам Беларуси с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием Протасевича на территории непризнанной республики. В Минске в отношении Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским и вместе со своей сожительницей Софьей Сапегой задержанного 23 мая при проверке документов в минском аэропорту, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Некоторые из них предусматривают ответственность за организацию массовых беспорядков.

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