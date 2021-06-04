Лукашенко оценил интеллектуальные разработки и беспилотную технику

Взять на постоянный контроль ситуацию с работой предприятия "Гранит" в Брестской области на внешних рынках потребовал 4 июня Александр Лукашенко от его руководства. Дело в том, информирует пресс-служба главы государства, что, по словам генерального директора "Гранита" Эдуарда Гаврилковича, экспорт продукции заметно снизился из-за закрытия границ после начала пандемии. Он сослался также и на сложности, которые возникают из-за мер нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья.

Потребовав немедленно довести этот вопрос до сведения руководства правительства, где помогут решить возникшие вопросы, глава государства в то же время обратил внимание местных властей, что нельзя все время спихивать проблемы наверх. "Надо и здесь шевелиться", - подчеркнул Лукашенко, по мнению которого "это не такая катастрофическая проблема".

Кстати, созданное еще в конце 1975 года, напоминает агентство, предприятие "Гранит" считается крупнейшим производством щебня в Беларуси. За сутки из его карьера на дробильно-сортировочный завод перевозится 45-55 тысяч тонн горной массы, потребителям загружается 500-700 железнодорожных вагонов и 220-280 грузовиков.

В ходе рабочей поездки президент ознакомился с новыми технологиями добычи гранитного щебня и работой отечественной беспилотной техники на месторождении "Ситницкое". Его проинформировали о реализации проекта "Интеллектуальный карьер. Безлюдная технология добычи на месторождении "Ситницкое" с использованием технологии передачи данных по каналам связи 5G.

Перспективный проект, реализация которого стартовала в июле прошлого года, констатирует агентство, выполняется совместно с управляющей компанией холдинга "БЕЛАЗ", российской компании "Вист Майнинг технолоджи", которая обеспечивает объект роботизированным оборудованием. В проекте участвует и общество с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии", предоставляющее оборудования связи.

В рамках проекта проводятся испытания безлюдной технологии добычи с использованием опытных образцов карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7558R грузоподъемностью 90 тонн и фронтального погрузчика БЕЛАЗ-7825D. Их применение, по оценке специалистов, позволит нарастить производительность добычи до 30 процентов, увеличить коэффициент технической готовности за счет уменьшения простоев. Помимо того, применение автономного транспорта позволит снизить травматизм при производстве горных работ.

В зимний период, пояснили на предприятии, уже была проведена адаптация работы систем автономного движения к тяжелым погодным условиям: изменены траектории движения и снижена скорость по маршруту движения. Измененные алгоритмы были обработаны и сохранены, что позволит в будущем оперативно корректировать параметры движения при ухудшении погодных условий.

В апреле этого года, доложили белорусскому руководителю, завершен процесс наладки систем сканирования окружения, основанных на различных сенсорах. Была также проведена проверка работы по детектированию и идентификации посторонних объектов на маршруте роботизированного самосвала и реализация встречного разъезда машин.

Разработана и утверждена программа методики предварительных испытаний безлюдной технологии добычи, а на 11 июня уже запланировано начало второго этапа испытаний.