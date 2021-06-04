МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Республики Таджикистан в КР. Информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство Киргизии.

"Руководителю дипломатического представительства Таджикистана указано, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, а также Протокол рабочей встречи представителей министерств обороны Киргизстана и Таджикистана от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокационные действия, которые неизменно ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств. Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым, возможностей проведения переговоров для снятия напряженности", - говорится в официальном сообщении МИД КР.

Как сообщили в МИД КР, киргизская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации в приграничных районах двух государств потребовала от таджикской стороны демонтировать из местности "Унжу-Булак" установленные контейнеры, отвести стянутые силы военнослужащих и военизированной техники.

В свою очередь пограничная служба Республики Таджикистан распространила заявление о том, что пограничный наряд на границе с Киргизией был выставлен на согласованной территории.

"Согласно протокольной договоренности, выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамык установлен пограничный пост Киргизской Республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления", - сообщается в комментарии погранслужбы Таджикистана.

Посольство Республики Таджикистан пока воздерживается от каких-либо комментариев.