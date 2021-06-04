Новости

Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 13:59
Четвертый в мире мобильный браузер обвинили в передаче данных пользователей 13:48
Песков ответил на вопрос, возглавит ли Путин список "Единой России" 13:45
Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка 13:43
В Воронежской области объявлен траур после гибели детей 13:38
Срочник Шамсутдинов прибыл в колонию в Тюмени для отбытия наказания 13:36
В Подмосковье для школьников открыли "Лагерь настоящих героев" 13:36
В "ЕР" ожидают, что по итогам выборов фракция в ГД обновится наполовину 13:30
Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара 13:26
Песков заявил об отсутствии продвижения по саммиту "нормандской четверки" 13:24
Новак рассказал о планах заменить природный газ водородом 13:20
В Киргизии разбился военный вертолет 13:16
Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом 13:13
Москва не исключила хакерские атаки на госресурсы в преддверии выборов 13:12
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек из-за обильных ливней 13:09
2 тысячи обязательных строительных норм планируется упразднить 13:07
Рогозин обсудит с главой НАСА ситуацию на МКС 13:05
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05
Кудрин оценил решение отказаться от доллара в ФНБ 13:04
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана 13:03
Для Арктики разработают цифровой госплан 13:00
Российская теннисистка задержана во Франции по подозрению в договорном матче 12:55
Путин расстроился итогом матча Россия-Канада на ЧМ по хоккею 12:54
В спортроты ЦСКА призвали 188 молодых атлетов 12:53
Полиция задержала мошенников, обманувших 96-летнего ветерана в Москве 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 13:03
Рубрика: В мире

МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Министерство иностранных дел Киргизии вручило ноту протеста послу Республики Таджикистан в КР. Информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство Киргизии.

В Киргизию из РФ завезли тонны продуктов для уязвимых слоев населения

"Руководителю дипломатического представительства Таджикистана указано, что таджикская сторона, нарушая все ранее достигнутые договоренности на уровне правительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, а также Протокол рабочей встречи представителей министерств обороны Киргизстана и Таджикистана от 1 мая 2021 года, совершает очередные провокационные действия, которые неизменно ведут к эскалации ситуации в приграничье двух государств. Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают и не выходят на связь, избегая тем самым, возможностей проведения переговоров для снятия напряженности", - говорится в официальном сообщении МИД КР.

Как сообщили в МИД КР, киргизская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации в приграничных районах двух государств потребовала от таджикской стороны демонтировать из местности "Унжу-Булак" установленные контейнеры, отвести стянутые силы военнослужащих и военизированной техники.

В свою очередь пограничная служба Республики Таджикистан распространила заявление о том, что пограничный наряд на границе с Киргизией был выставлен на согласованной территории.

"Согласно протокольной договоренности, выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамык установлен пограничный пост Киргизской Республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления", - сообщается в комментарии погранслужбы Таджикистана.

Посольство Республики Таджикистан пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Эксперты обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана
В мире экс-СССР Киргизия В мире экс-СССР Таджикистан

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье