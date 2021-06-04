МИД РФ: Утверждения о российских хакерах нужно подкреплять доказательствами

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что утверждения американской стороны о хакерских группировках, действующих с территории России, необходимо подкреплять доказательствами. В этом случае они будут рассмотрены.

Это мнение высокопоставленный российский дипломат, как отмечает ТАСС, озвучил в пятницу в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос о том, что такие "группировки" якобы осуществляют атаки против структур в других странах с территории Российской Федерации. "В противном случае это лишь спекуляции", - заключил Чижов.

Напомним, что на днях американские официальные лица заявили о том, что "криминальные атаки программ-вымогателей из-за границы, которые когда-то доставляли неудобства", в настоящее время стали серьезным источником экономического ущерба, о чем свидетельствуют перебои с поставками бензина и мяса в США последние недели. Речь шла об атаке на один мясоперерабатывающий комбинат. NBC News сообщило о том, что администрация Байдена обсуждает вариант ответных кибератак против иностранных взломщиков сетей. Этот американский телеканал назвал "чрезвычайно необычным" для Белого дома факт публично проводить такие меры против иностранного хакера в связи с единственной атакой программы-вымогателя. Представители АНБ и Киберкомандования США от комментариев отказались.