МиГ-31 не дал военному самолету США приблизиться к нашим границам

В пятницу пресс-служба Северного флота сообщила об американском воздушном разведчике, барражировавшем у границы РФ в небе над Баренцевом морем. Чужой самолет засекли наши средства воздушного контроля.

"Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - проинформировали военные.

Было сказано, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. А после того, как американский экипаж отвернул от наших рубежей, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Надо сказать, что подобные провокационные рейду у наших рубежей чужие самолеты проводят достаточно часто. Они появлялись не только над Баренцевом, но и над Черным морем, а также на Балтике и в районе Камчатки. Для того, чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, в небо поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что незваные гости отворачивали от нашей границы.