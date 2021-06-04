Минтруд разработал проект выходных дней в 2022 году. Документ опубликован на федеральной портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая.

Кроме того, день отдыха с субботы, 5 марта, ведомство предлагает перенести на понедельник, 7 марта.

"Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря по 9 января, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября", - говорится в пояснительной записке.