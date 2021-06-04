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04.06.2021 13:26
Рубрика: Власть

Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара

Текст: Юрий Гаврилов

Офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям населенного пункта Бадара Аскеранского района Нагорного Карабаха.

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Продуктовые наборы и предметы первой необходимости собрали и доставили в регион члены российских общественных и благотворительных организаций. А "голубые каски" позаботились, чтобы эти подарки досталось многодетным семьям и вынужденным переселенцам.

"Сегодня у нас выдается вещевое имущество для детей, для взрослых - продовольственные пайки в виде суповых наборов. Также выдаются детские игрушки" - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Кроме того, в поселке Бадара миротворцы развернули полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям. "С нами прибыл личный состав первого медицинского отряда специального назначения в составе трех врачей. А именно -врача-хирурга, врача-терапевта и врача-отоларинголога", - рассказал Иванов.

В Минобороны РФ сообщили, что во время приема населения врачи проконсультировали и оказали медпомощь 73 жителям поселка.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Армения Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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