Россия передала 400 кг гуманитарной помощи жителям поселка Бадара

Офицеры Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента передали более 400 килограммов гуманитарной помощи жителям населенного пункта Бадара Аскеранского района Нагорного Карабаха.

Продуктовые наборы и предметы первой необходимости собрали и доставили в регион члены российских общественных и благотворительных организаций. А "голубые каски" позаботились, чтобы эти подарки досталось многодетным семьям и вынужденным переселенцам.

"Сегодня у нас выдается вещевое имущество для детей, для взрослых - продовольственные пайки в виде суповых наборов. Также выдаются детские игрушки" - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Кроме того, в поселке Бадара миротворцы развернули полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям. "С нами прибыл личный состав первого медицинского отряда специального назначения в составе трех врачей. А именно -врача-хирурга, врача-терапевта и врача-отоларинголога", - рассказал Иванов.

В Минобороны РФ сообщили, что во время приема населения врачи проконсультировали и оказали медпомощь 73 жителям поселка.