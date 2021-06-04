Moody's подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство Moody's сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на инвестиционном уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.

Аналитики Moody's отметили устойчивость, которую продемонстрировала российская экономика в 2020 году, и накопленные фискальные резервы в сочетании с низким уровнем государственного долга России. В то же время агентство считает, что потенциальный рост экономики остается низким, риски создает доминирующая в экономике роль государства и постоянная возможность введения новых санкций. На этом уровне рейтинг России от Moody's держится с начала 2019 года.

Ранее в этом году рейтинги России на том же уровне подтвердили агентства Fitch и S&P.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил консенсус во мнении агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой последствий "коронакризиса".

"С начала 2020 года лишь несколько государств Большой двадцатки, включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним", - подчеркнул он.

Госдолг России за 2020 год вырос на 5,4 трлн рублей, за счет заимствований правительство покрыло выпадающие нефтегазовые доходы и одновременно существенно увеличило расходы. Тем самым бюджет поддержал экономику. Согласно закону о бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга вырастет до 20,4% ВВП, что, по международным стандартам, является безопасным уровнем с точки зрения уязвимости к возможным шокам (новый обвал цен на нефть, экстремальные санкции и т.д.).

"На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам, - отметил Силуанов. - Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств".