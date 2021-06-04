Закон Московской области от 1 июня 2021 года № 95 / 2021-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области"

Принят постановлением Московской областной Думы от 20.05.2021 № 16/147-П

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" (с изменениями, внесенными законами Московской области № 67/2015-ОЗ, №70/2016-ОЗ, № 159/2016-ОЗ, № 193/2017-ОЗ, № 134/2018-ОЗ, № 99/2019-ОЗ, № 54/2020-ОЗ, № 178/2020-ОЗ, № 25/2021-ОЗ) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2 слово "пунктами" заменить словом "частями";

2) в части 3 статьи 2 слова "В течение шести месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет" заменить словами "Со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и до истечения шести месяцев со дня постановки многоквартирного дома на кадастровый учет".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







