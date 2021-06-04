На военном заводе в Сербии произошли взрывы

Рано утром, около 1:30, на территории военно-промышленном комплекса "Слобода" в городе Чачак, Сербия, произошла серия взрывов. Как сообщает сербское издание "Вечерние Новости", все работники предприятия, а также граждане, проживающие рядом с заводом, были эвакуированы и никто не пострадал. При этом ряд местных жителей заявили, что часть скота получила ранения разлетевшимися от взрывов осколками. От осколков также пострадали несколько автомобилей, а в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла.

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что ситуация находится под контролем и пожар, скорее всего, возник на складе готовой продукции, а не на самом производстве. "Около 1:30 ночи послышались первые взрывы, они произошли на складе боеприпасов. Хорошо, что в производственных цехах не произошло взрыва и пожара ", - рассказал мэр Чачака Милун Тодорович в эфире RTS. Он добавил, что части персонала завода пришлось прятаться в подвалах. О возможных причинах возгорания и последовавших взрывов не сообщается.

По словам главы МВД Сербии, в ликвидации пожара и последствий взрыва участвовали 45 пожарных. Напомним, это не первый подобный случай на заводе "Слобода" в Чачаке. На данный момент пожар локализован, опасений, что взрывы могут продолжится, нет. Работающие на месте представители сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили, что в ближайшее время будет проведен анализ воздуха вокруг предприятия. Дело в том, что после взрывов над заводом и городом наблюдается дым и пыль черного цвета.