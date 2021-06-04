Новости

Песков: РФ считает неприемлемым вмешательство извне в дела Беларуси 12:30
Песков: Путин постепенно возвращается к прежнему режиму работы 12:29
Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами 12:25
Путин подписал закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 12:17
РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" и китайской вакцины 12:15
Инвестиции в строительство нового ГОК в Забайкалье превысят 7,9 млрд рублей 12:10
"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни 12:05
Талисман Заполярья краб Юра не будет съеден после ПМЭФ-2021 11:59
В центре Москвы украли шесть бочек с алкоголем 11:53
Тяжелый огнемет "Тосочка" завершает испытания 11:44
Создан новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия 11:42
Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 11:40
Абрамченко: Углеродный след от атомной энергетики близок к нулю 11:30
РФ и Венгрия рассмотрят вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов 11:30
Apple обновит iPad mini в этом году 11:30
МЧС предложило ввести в школах и вузах уроки по пожарной безопасности 11:30
Путину представят иностранных партнеров по производству "Спутника V" 11:30
Фальков: Предпринимательство станет важнейшим компонентом развития вузов 11:28
На военном заводе в Сербии произошли взрывы 11:28
Названы самые востребованные авианаправления в РФ на 12-14 июня 11:22
Греф: Годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в 6% 11:11
Депутат: 31 декабря может войти в список официальных праздников 10:59
Поврежденную градом кровлю аэропорта Симферополь восстановят по гарантии 10:53
Попова: Россия готовит "санитарный щит" для защиты от пандемий 10:42
Цены на сотовую связь в России не изменились за полгода 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
04.06.2021 11:28
Рубрика: В мире

На военном заводе в Сербии произошли взрывы

Текст: Алексей Чуриков

Рано утром, около 1:30, на территории военно-промышленном комплекса "Слобода" в городе Чачак, Сербия, произошла серия взрывов. Как сообщает сербское издание "Вечерние Новости", все работники предприятия, а также граждане, проживающие рядом с заводом, были эвакуированы и никто не пострадал. При этом ряд местных жителей заявили, что часть скота получила ранения разлетевшимися от взрывов осколками. От осколков также пострадали несколько автомобилей, а в близлежащих домах взрывной волной выбило стекла.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: подземный взрыв поднял автомобильный перекресток на дыбы

Сербский министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что ситуация находится под контролем и пожар, скорее всего, возник на складе готовой продукции, а не на самом производстве. "Около 1:30 ночи послышались первые взрывы, они произошли на складе боеприпасов. Хорошо, что в производственных цехах не произошло взрыва и пожара ", - рассказал мэр Чачака Милун Тодорович в эфире RTS. Он добавил, что части персонала завода пришлось прятаться в подвалах. О возможных причинах возгорания и последовавших взрывов не сообщается.

По словам главы МВД Сербии, в ликвидации пожара и последствий взрыва участвовали 45 пожарных. Напомним, это не первый подобный случай на заводе "Слобода" в Чачаке. На данный момент пожар локализован, опасений, что взрывы могут продолжится, нет. Работающие на месте представители сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили, что в ближайшее время будет проведен анализ воздуха вокруг предприятия. Дело в том, что после взрывов над заводом и городом наблюдается дым и пыль черного цвета.

Следствие назвало три возможные причины взрыва в порту Бейрута
В мире Европа Сербия РГ-Видео

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ
Пушков оценил отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe
Постпред РФ при ЕС: Отключение России от SWIFT не станет катастрофой
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье