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04.06.2021 21:38
Рубрика: Общество

НАСА намерено продлить работу МКС до 2030 года

Текст: Наталия Ячменникова
Новый глава НАСА Билл Нельсон сообщил в телефонном разговоре руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщает Роскосмос. Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса, прежде всего, в рамках программы Международной космической станции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Билл Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы "Союз - Аполлон" в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сообщается, что поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС и рассказал о планах по развитию российского сегмента станций.

При этом глава Роскосмоса поставил перед собеседником ряд вопросов, ранее инициированных американской стороной, которые существенно затрудняют взаимодействие. Речь в первую очередь идет о санкциях, введённых американской администрацией в отношении предприятий российской космической промышленности, и отсутствии в Роскосмосе официальной информации от американских партнеров о планах по управлению и дальнейшему использованию МКС.

Кроме того, Дмитрий Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований. Руководители договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч.

До конца июня 2021 года запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX 2021. Глава Роскосмоса также пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято, - говорится в сообщении Роскосмоса.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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