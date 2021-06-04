Нигерия заблокировала Twitter

Правительство Нигерии приостановило на неопределенный срок деятельность американского гиганта социальных сетей Twitter, заявил в пятницу Лай Мохаммед, министр информации этой крупнейшей африканской страны с населением более 200 миллионов человек.

Запрет связан с "постоянным использованием платформы для деятельности, которая может подорвать корпоративное существование Нигерии", - сказал Мохаммед в заявлении, отправленном по электронной почте, которое также было размещено в Twitter. Министр также поручил своей комиссии по вещанию "немедленно начать процесс лицензирования всех операций OTT (over-the-top) и социальных сетей в Нигерии", сообщает Bloomberg.

Этот шаг последовал за решением Twitter удалить пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари, который угрожал наказать виновных в недавних нападениях на избирательные участки и полицейские участки, а также ссылался на гражданскую войну 1960-х годов в стране, в результате которой погиб 1 миллион человек, сообщает Reuters.

"Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях и прошел через войну, будут общаться с ними на языке, который они понимают", - сказал Бухари в своем сообщении перед тем, как Twitter удалил его сообщение за нарушение своей политики "оскорбительного поведения".