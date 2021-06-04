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Определен мощнейший Android-смартфон в мире. Он стоит 55 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
04.06.2021,  
14:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов. Первое место занял геймерский девайс Xiaomi Black Shark 4 Pro на топовом чипе Snapdragon 888.

Мощный смартфон набрал в тестах AnTuTu 830 тысяч баллов. Второе место с минимальным отрывом занял Tencent Red Devil 6 Pro с результатом 829,9 тысячи баллов, а третье - OnePlus 9 Pro, набравший 828,7 тысячи баллов.

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Также в рейтинг мощнейших смартфонов на Android вошли Oppo Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQoo 7, Asus ROG Phone 5, Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra. Все они также базируются на Snapdragon 888.

Официально лидер рейтинга, Xiaomi Black Shark 4 Pro, не продается в России. На AliExpress модель можно купить по цене от 55 тысяч рублей за версию с 8/256 Гб памяти.

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