Определен мощнейший Android-смартфон в мире. Он стоит 55 тысяч рублей

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг наиболее производительных смартфонов. Первое место занял геймерский девайс Xiaomi Black Shark 4 Pro на топовом чипе Snapdragon 888.

Мощный смартфон набрал в тестах AnTuTu 830 тысяч баллов. Второе место с минимальным отрывом занял Tencent Red Devil 6 Pro с результатом 829,9 тысячи баллов, а третье - OnePlus 9 Pro, набравший 828,7 тысячи баллов.

Также в рейтинг мощнейших смартфонов на Android вошли Oppo Find X3 Pro, vivo X60 Pro+, iQoo 7, Asus ROG Phone 5, Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra. Все они также базируются на Snapdragon 888.

Официально лидер рейтинга, Xiaomi Black Shark 4 Pro, не продается в России. На AliExpress модель можно купить по цене от 55 тысяч рублей за версию с 8/256 Гб памяти.