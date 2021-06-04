Песков назвал срок начала вакцинации иностранцев в России

Вакцинация иностранцев в России может начаться в течение месяца или двух. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​, отвечая на вопрос о "вакцинном туризме".

"В ближайшее время. Это вопрос месяца-двух, наверное", - сказал Песков. "Это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", - уверен он.

Напомним, что о планах вакцинировать в России желающих иностранцев заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент.