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04.06.2021 21:54
Рубрика: Власть

Песков назвал срок начала вакцинации иностранцев в России

Текст: Кира Латухина
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Вакцинация иностранцев в России может начаться в течение месяца или двух. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​, отвечая на вопрос о "вакцинном туризме".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"В ближайшее время. Это вопрос месяца-двух, наверное", - сказал Песков. "Это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", - уверен он.

Напомним, что о планах вакцинировать в России желающих иностранцев заявил сегодня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Вакцинация от коронавируса

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