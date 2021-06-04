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Власть
04.06.2021 15:03
Текст: Айсель Герейханова

Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о высоком запросе на российскую вакцину от коронавируса со стороны иностранных граждан. В связи с этим российский лидер поручил правительству проанализировать до конца месяца все аспекты этого вопроса, "чтобы с учетом требований по безопасности, санитарного контроля" организовать в России платную вакцинацию для иностранцев.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В пятницу Путин выступает Петербургском международном экономическом форуме.

"Фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и готовы предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать прививку", - сказал Путин.

По его словам, эффективность российской вакцины от коронавируса составляет 96% процентов и до сих пор не зарегистрировано ни одного летального случая после вакцинации.

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