Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о высоком запросе на российскую вакцину от коронавируса со стороны иностранных граждан. В связи с этим российский лидер поручил правительству проанализировать до конца месяца все аспекты этого вопроса, "чтобы с учетом требований по безопасности, санитарного контроля" организовать в России платную вакцинацию для иностранцев.

В пятницу Путин выступает Петербургском международном экономическом форуме.

"Фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и готовы предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать прививку", - сказал Путин.

По его словам, эффективность российской вакцины от коронавируса составляет 96% процентов и до сих пор не зарегистрировано ни одного летального случая после вакцинации.