Завершился образовательный марафон для авторов креативных проектов в рамках ПМЭФ-2021

Образовательная Программа была разработана Роскультцентром и Федерацией креативных индустрий в партнёрстве с Российским книжным союзом, при поддержке Фонда президентских грантов.
Обучение проходило со 2 по 4 июня и было разбито на тематические блоки: "Продукт", "Продвижение" и "Ресурсы".
Формат образовательной программы предусматривал мастер-классы, воркшопы и индивидуальную работу участников с экспертным пулом. За эти дни наставники рассказали, как сформировать образ продукта и его брендинг, подготовить стратегию и защитить свою интеллектуальную собственность, что такое основы цифрового продвижения, работа с медиа и экспортный потенциал проектов. В заключительный день прошли интенсивы по созданию коллабораций и поиску добавочного звена, состоялось обсуждение методов привлечения инвестиций, возможностей получения грантов и субсидий, а также подготовка продающих презентаций.
"Роскультцентр уделяет особое внимание формированию бизнес-навыков среди российских креативных команд. Благодаря образовательной программе их лидеры смогли провести несколько дней в настоящем бизнес-интенсиве в рамках ПМЭФ. Даже для многих успешных бизнесменов участие в форуме такого уровня - очень высокая планка. А для наших молодых креаторов - это реальная возможность для нетворкинга и создания перспектив. Следующий этап - участие 10 лучших авторов проектов в "Российской креативной неделе" и новые возможности для тиражирования их идей на федеральном уровне, - комментирует итоги обучения директор фестиваля-форума "Российская креативная неделя" и руководитель "Роскультцентра" Марина Абрамова.
"Каждый автор обладает собственным опытом и уровнем знаний. Разумеется, им нужна поддержка и мотивация, чтобы они осознали специфику реализации креативных проектов. Вместе с нами они за три дня получили качественную возможность погрузиться в логику топ-экспертов отрасли: обсудить свои проблемы, получить мнение, предложение, совет. В привычных условиях такое невозможно реализовать в интенсивной форме," - сообщил Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий.
Через пять дней после завершения Креативно-образовательных дней (КОД) участники программы встретятся на онлайн-питчинге проектов, по итогу которого будут отобраны 10 проектов для дальнейшего участия в фест-форуме "Российская креативная неделя".
По словам участников и организаторов, программа показала эффективность, сработала как акселератор для молодых авторов и отправной точкой для реализации проекта КОД в более масштабном формате для развития среды молодых авторов по всей стране.
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