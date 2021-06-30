ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на коммунальные услуги

В какие ведомства нужно обращаться, если кажется, что тарифы на коммунальные услуги завышены, рассказал "Российской газете" в интервью на Петербургском международном экономическом форуме заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

ФАС рассматривает довольно много обращений и граждан, и организаций по поводу завышения тарифов, отметил он. Но, как правило, нарушения, на которые жалуются жители, носят технический характер - неверные расчеты, несвоевременность выставления, ошибки в начислениях.

"В таких случаях, если нарушены права потребителей, нужно обращаться в Роспотребнадзор, или в жилинспекцию, если есть ошибка в расчетах. Мы такие случаи тоже отрабатываем, но вероятность наличия в них нарушения антимонопольного законодательства, как правило, крайне мала", - сказал Королев.

При основаниях полагать, что тариф установлен с нарушениями, потребители вправе обратиться в ФАС. Такие случаи бывают, хотя чаще с жалобами на неверно установленные тарифы в ведомство обращаются организации. "Процедура связана с оплатой госпошлины, требует определенной юридической поддержки, предоставления документов", - объясняет замруководителя ФАС.

Антимонопольное ведомство выявляет нарушения фундаментального характера - например, был нарушен порядок установления тарифа, превышен предельный уровень. "Надо отметить, что в последние два года не было регионов, которые незаконно превысили бы предельный индекс оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги", - констатирует Королев.

Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС читайте в "Российской газете" в ближайшее время.