ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на коммунальные услуги

Новости

Под Ростовом на трассе "Дон" разбился автобус с туристами из Крыма 08:00
Отмар Хитцфельд назвал выдающимся тренером своего преемника Владимира Петковича 07:30
Капризов признан лучшим новичком сезона в НХЛ 07:29
Врач рассказала, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию 07:28
Минпросвещения усилит контроль за строительством школ и детсадов в регионах 07:18
Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V" 07:13
На Колыме продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 06:36
Лидер КНДР раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией 06:32
Протестующие в Колумбии забросали камнями машину министра транспорта 06:01
Профсоюз рабочих в США выдвинул властям ультиматум из-за аномальной жары 05:58
Инфекционист предупредила об опасных свойствах коронавируса 05:08
В США стоимость всех техногигантов превысила триллион долларов 04:55
В Приморье нашли тела еще двух пропавших мальчиков 04:40
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги 04:29
В Канаде число погибших из-за аномальной жары превысило 100 04:28
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны 04:27
Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19 04:12
Глава ВОЗ объявил о победе Китая над малярией 03:41
Тунис ужесточит ограничения из-за рекордного числа случаев коронавируса 03:07
Корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС стартовал с Байконура 02:50
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11" 02:39
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 02:32
Из-за непогоды в Чехии остановились поезда 02:01
Минздрав Бразилии приостановит закупку вакцины Covaxin 01:47
Спасатели рассказали о ходе работ на месте обрушения высотки во Флориде 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
Сегодня Владимир Путин проведет "Прямую линию" и ответит на вопросы граждан
30.06.2021 08:00
Рубрика: Экономика

ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на коммунальные услуги

Текст: Марина Трубилина
В какие ведомства нужно обращаться, если кажется, что тарифы на коммунальные услуги завышены, рассказал "Российской газете" в интервью на Петербургском международном экономическом форуме заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ФАС рассматривает довольно много обращений и граждан, и организаций по поводу завышения тарифов, отметил он. Но, как правило, нарушения, на которые жалуются жители, носят технический характер - неверные расчеты, несвоевременность выставления, ошибки в начислениях.

Фото: iStock
Как правильно экономить на коммунальных платежах без льгот

"В таких случаях, если нарушены права потребителей, нужно обращаться в Роспотребнадзор, или в жилинспекцию, если есть ошибка в расчетах. Мы такие случаи тоже отрабатываем, но вероятность наличия в них нарушения антимонопольного законодательства, как правило, крайне мала", - сказал Королев.

При основаниях полагать, что тариф установлен с нарушениями, потребители вправе обратиться в ФАС. Такие случаи бывают, хотя чаще с жалобами на неверно установленные тарифы в ведомство обращаются организации. "Процедура связана с оплатой госпошлины, требует определенной юридической поддержки, предоставления документов", - объясняет замруководителя ФАС.

Антимонопольное ведомство выявляет нарушения фундаментального характера - например, был нарушен порядок установления тарифа, превышен предельный уровень. "Надо отметить, что в последние два года не было регионов, которые незаконно превысили бы предельный индекс оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги", - констатирует Королев.

Полностью интервью с заместителем руководителя ФАС читайте в "Российской газете" в ближайшее время.

Экономика ЖКХ Экономика Финансы Налоги Правительство ФАС

Главное сегодня

Роспотребнадзор распространил рекомендации для привившихся от COVID-19
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
"Роскосмос" рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа "Союза 11"
Песков: Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной
Аномальная жара и волны тепла ожидают ряд регионов страны
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год