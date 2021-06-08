С питерского форума область привезла соглашений на 240 миллиардов рублей

Четыре десятка соглашений о сотрудничестве - таковы итоги Петербургского международного экономического форума для Подмосковья. "Мы подписали соглашений на 240 миллиардов рублей. Будем делать все возможное, чтобы эти намерения реализовались. Это позволит создать более 50 тысяч новых рабочих мест", - сказал вчера губернатор области Андрей Воробьев, проводя совещание с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Часть новых проектов образовались благодаря сарафанному радио - инвесторы делятся друг с другом тем, как их принимают на территориях. Именно так в индустриальный парк "Есипово", что находится в Солнечногорском округе области, попали датский холдинг AVK и крупное фармакологическое производство "ФК Гранд Капитал". Первый инвестор впервые открывает производство в России - будет строить завод по производству арматуры, а у второго помимо 70 лекарственных заводов в 23 странах есть площадка в Башкирии, а теперь будет еще и в Подмосковье. Как говорит областной министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, с приходом новых инвесторов "Есипово" будет заполнено почти на 100 процентов.

В особую экономическую зону "Дубна" попросились инвесторы из Индии - хотят уже в этом году начать здесь строительство завода по производству медикаментов для лечения онкологии и других серьезных социально значимых заболеваний. "Подмосковное правительство оказывает нам всяческую поддержку - сопровождает по принципу "одного окна", помогает в приобретении оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А для резидентов особых экономических зон предусмотрены льготы по налогам, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги", - объяснил свое желание сотрудничать с областью президент группы компаний "Рус Биофарм" Пуния Сатия Карм. В этот проект инвестор готов вложить порядка трех миллиардов рублей, чтобы трудоустроить на высокотехнологичные рабочие места 240 местных жителей.

Реализация соглашений даст региону 50 тысяч новых рабочих мест

В Истре будет построен испытательный центр беспилотных транспортных средств. Соответствующее соглашение областное правительство заключило со "Сбером". Инвесторы называют это проектом будущего, способным придать новый импульс развитию беспилотного транспорта.

В Воскресенске и Наро-Фоминске будут построены теплицы для выращивания ягод. "Весной и летом климат в Московской области идеально подходит для этого", - говорит представитель компании-инвестора Павел Тимошенко. Выращивать ягоды планируется по новым технологиям - в тоннелях под пленкой с системой капельного полива. А еще на ПМЭФ-2021 родился проект "Большое Золотое кольцо России", в котором будут участвовать Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Из подмосковных городов в проект войдут Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.