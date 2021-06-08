Часть новых проектов образовались благодаря сарафанному радио - инвесторы делятся друг с другом тем, как их принимают на территориях. Именно так в индустриальный парк "Есипово", что находится в Солнечногорском округе области, попали датский холдинг AVK и крупное фармакологическое производство "ФК Гранд Капитал". Первый инвестор впервые открывает производство в России - будет строить завод по производству арматуры, а у второго помимо 70 лекарственных заводов в 23 странах есть площадка в Башкирии, а теперь будет еще и в Подмосковье. Как говорит областной министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, с приходом новых инвесторов "Есипово" будет заполнено почти на 100 процентов.
В особую экономическую зону "Дубна" попросились инвесторы из Индии - хотят уже в этом году начать здесь строительство завода по производству медикаментов для лечения онкологии и других серьезных социально значимых заболеваний. "Подмосковное правительство оказывает нам всяческую поддержку - сопровождает по принципу "одного окна", помогает в приобретении оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А для резидентов особых экономических зон предусмотрены льготы по налогам, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги", - объяснил свое желание сотрудничать с областью президент группы компаний "Рус Биофарм" Пуния Сатия Карм. В этот проект инвестор готов вложить порядка трех миллиардов рублей, чтобы трудоустроить на высокотехнологичные рабочие места 240 местных жителей.
В Истре будет построен испытательный центр беспилотных транспортных средств. Соответствующее соглашение областное правительство заключило со "Сбером". Инвесторы называют это проектом будущего, способным придать новый импульс развитию беспилотного транспорта.
В Воскресенске и Наро-Фоминске будут построены теплицы для выращивания ягод. "Весной и летом климат в Московской области идеально подходит для этого", - говорит представитель компании-инвестора Павел Тимошенко. Выращивать ягоды планируется по новым технологиям - в тоннелях под пленкой с системой капельного полива. А еще на ПМЭФ-2021 родился проект "Большое Золотое кольцо России", в котором будут участвовать Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Из подмосковных городов в проект войдут Зарайск, Егорьевск, Воскресенск, Руза, Волоколамск, Подольск, Кашира и Сергиев Посад.
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