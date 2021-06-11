Организаторы рассказали о фестивале народной песни "Добровидение"

В этом году фестиваль "Добровидение" впервые прошел в мае, а не осенью, как в прошлые годы…
Олег Нилов: Гала-концерт фестиваля состоялся 24 мая - в День Кирилла и Мефодия: День славянской письменности и культуры. Этот праздник мы хотим отметить крупным культурным мероприятием, как раз связанным с национальной культурой.
Роман Василенко: И еще 27 мая - День города Санкт-Петербурга: фестиваль - подарок на день рождения любимому городу.
А есть ли какая-то связь с тем, что и "Евровидение" проводилось в конце мая, ведь "Добровидение" когда-то задумывалось в противовес "Евровидению"?
Олег Нилов: Цель проводить "Добровидение" в пику "Евровидению" мы не ставили. "Евровидение" давно уже не имеет отношения к музыке и находится на последнем издыхании - ему уже немного осталось.
Сергей Крючек: "Евровидение" - политизированный и управляемый конкурс. Когда-то он действительно отражал европейские музыкальные тенденции, но прежнего "Евровидения" давно нет.
Олег Нилов: В мае 2014 года (после победы Кончиты Вурст на "Евровидении") я выступил с инициативой создать песенный конкурс, где песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере, в музыкальном сопровождении народных инструментов - и обязательно артисты должны быть в народных костюмах! "Добровидение" задумывалось как духовно-нравственный ответ не только современному "Евровидению", но всем современным тенденциям музыкальной антикультуры.
Первый фестиваль "Добровидение" состоялся в 2016 году. С тех пор он проводится каждый год с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Активное участие в зарождении и развитии фестиваля приняли народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, безвременно ушедший от нас, Валентина Владимировна Терешкова.
Сергей Крючек: В фестивале регулярно принимает участие руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Михайлович Миронов. Участвовал он и в фестивале этого года - выступил с приветствием к участникам и гостям фестиваля. Он активно поддерживает фестиваль. В адрес фестиваля этого года поступали многочисленные приветственные адрес и телеграммы - в частности, от министра культуры России Ольги Любимовой.
Олег Нилов: Фестиваль "Добровидение-2021" начался с концерта лауреатов "Добровидения-2020". На прошлогоднем фестивале мы смогли провести первый и второй этапы отбора, но гала-концерт в 7-тысячном КСК "Сибур-арена" пришлось отменить. 24 мая этого года гала-концерт состоялся - на сцене "Сибур-арены" выступили Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова из Ростова-на-Дону, Государственный Омский русский народный хор, ансамбль "Белые Росы" из Беларуси, ансамбль "Ватага", представляющий Брянскую область - всего более 500 исполнителей с разных уголков России и ближнего зарубежья. Почетными гостями фестиваля стали знаменитые исполнители народной музыки Захар и Анастасия Заволокины, которые не только исполнили со сцены "Сибур-арены" музыкальные произведения, посвятив их, в том числе, памяти известного исполнителя народных песен Юрия Красноперова, но и записали несколько сюжетов для программы Первого канала "Играй, гармонь".
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий представил зрителям фестиваля премьеру своей новой песни "Морошка". Особый колорит концертным номерам добавляли колокольные перезвоны, исполняемые на звоннице Владимирского собора, и звуки рогового оркестра.
Совместно с Росконцертом оргкомитет фестиваля провел сольные концерты ведущих народных коллективов России, которые прошли накануне 23 мая. В Музее советско-финляндской войны в Загородном клубе "Дача" выступил Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова с программой, посвященной 76-летней годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. А в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся сольный концерт Государственного Омского русского народного хора, который представил вниманию петербургского зрителя программу "Жемчужина Сибири". Свой родной коллектив поддержал губернатор Омской области Александр Бурков, приехавший в Санкт-Петербург в качестве почетного гостя фестиваля.
Мероприятия фестиваля транслировались на федеральных, региональных телеканалах, каналах других стран - например Беларуси. Все телетрансляции "Добровидения" можно найти на нашем сайте.
Какие планы на будущие годы?
Олег Нилов: Задача фестиваля - предоставить возможность народным артистам, может быть, впервые выйти на большую сцену и на большие экраны: помочь артистам и миллионам телезрителей встретиться. И дать нам возможность донести до зрителей ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры.
Фестиваль живет и развивается прежде всего благодаря энтузиазму, вере и преданности нашим традициям наших участников, организаторов, меценатов.
Роман Викторович, что подвигло вас стать генеральным партнером фестиваля?
Роман Василенко: Те проекты, которыми мы занимаемся, направлены на улучшение качества жизни, а качество жизни имеет не только материальную, но и духовную составляющую. Фестиваль направлен на развитие духовно-нравственных ценностей - ценностей семьи, человеческих отношений, отношения к делу. А также на развитие национальных традиций, настоящей культуры, а не зиц-культуры, которой нас пичкают медиа. Он дает возможность вырваться из порочного круга ложных ценностей, которые формирует информационная среда вокруг нас.
Мы стремимся помогать людям развивать их потенциал в трудовой сфере, в сфере предпринимательства, даем согражданам уникальные возможности решить их жилищные проблемы, улучшить их качество жизни на основе взаимопомощи и взаимовыручки - в этом суть кооперативного движения. Особенно это важно для развития регионов России, для реализации возможностей молодежи - чтобы она оставалась на своей малой родине, не уезжала в столицы или вообще за границу. Наш девиз "Объединиться, чтобы жить!".
Фестиваль, с которым мы сотрудничаем, помогает людям реализовать себя в сфере творчества - это важное дополнение к нашей программе развития человеческого потенциала. Именно поэтому мы стали активными участниками проекта.
Олег Нилов: У нашего фестиваля несколько партнеров. Финансовую помощь оказывают ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД". Конечно, помогают многие земляки - наш знаменитый Санкт-Петербургский государственный институт культуры во главе с ректором Александром Сергеевичем Тургаевым. Большой вклад в развитие фестиваля вносит режиссер "Добровидения" Аскольд Аркадьевич Конович.
Этого, увы, пока недостаточно для прорыва на серьезный международный уровень. Мы приглашаем поддержать проект партнеров, заинтересованных в сохранении и развитии народной и духовной культуры народов нашей страны, а также надеемся и на государственную поддержку.
Речь идет ни много ни мало о сбережении духовного, культурного стержня, вокруг которого мы будем формировать здоровую духовно-нравственную культуру наших народов.
Фестиваль решает государственную, стратегическую задачу - сбережения и приумножения народа, именно народа, а не населения или электората. Однако как с демографией, так и с народной культурой дела обстоят пока совсем не здорово.
Уверен, что этот проект будет с каждым годом обретать все больший общественный интерес и поддержку. Тем более что и президент России дал поручение о создании песенного конкурса в России. Поручение о систематическом освещении фестиваля главными национальными телеканалами дало и правительство. Поддержали "Добровидение" Московская патриархия и АО "Национальная Медиа Группа".
Народное искусство, в особенности народная песня, никогда и никуда не исчезнут. Фестиваль "Добровидение" ведет нас к понимаю главного - к доброведению. И, конечно, основная наша цель - сохранить, распространить, популяризировать истинную музыкальную народную культуру наших народов, народов России и мира. Красоту, гармонию, верность традициям и культуре предков мы благодаря "Добровидению" сможем донести до новых поколений россиян.
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