Организаторы рассказали о фестивале народной песни "Добровидение"

В преддверие Петербургского международного экономического форума в самом конце мая в Городе на Неве состоялся VI Всероссийский фестиваль народной песни "Добровидение". О прошедшем фестивале мы беседуем с входящими в его оргкомитет депутатами Государственной думы Олегом Ниловым и Сергеем Крючеком (фракция "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), а также соорганизатором и генеральным партнером фестиваля социальным предпринимателем, меценатом Романом Викторовичем Василенко (Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни "Бест Вей", Международная Бизнес Академия и другие проекты).

В этом году фестиваль "Добровидение" впервые прошел в мае, а не осенью, как в прошлые годы…

Олег Нилов: Гала-концерт фестиваля состоялся 24 мая - в День Кирилла и Мефодия: День славянской письменности и культуры. Этот праздник мы хотим отметить крупным культурным мероприятием, как раз связанным с национальной культурой.

Роман Василенко: И еще 27 мая - День города Санкт-Петербурга: фестиваль - подарок на день рождения любимому городу.

А есть ли какая-то связь с тем, что и "Евровидение" проводилось в конце мая, ведь "Добровидение" когда-то задумывалось в противовес "Евровидению"?

Олег Нилов: Цель проводить "Добровидение" в пику "Евровидению" мы не ставили. "Евровидение" давно уже не имеет отношения к музыке и находится на последнем издыхании - ему уже немного осталось.

Сергей Крючек: "Евровидение" - политизированный и управляемый конкурс. Когда-то он действительно отражал европейские музыкальные тенденции, но прежнего "Евровидения" давно нет.

Олег Нилов: В мае 2014 года (после победы Кончиты Вурст на "Евровидении") я выступил с инициативой создать песенный конкурс, где песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере, в музыкальном сопровождении народных инструментов - и обязательно артисты должны быть в народных костюмах! "Добровидение" задумывалось как духовно-нравственный ответ не только современному "Евровидению", но всем современным тенденциям музыкальной антикультуры.

Первый фестиваль "Добровидение" состоялся в 2016 году. С тех пор он проводится каждый год с участием артистов из регионов России и зарубежных стран. Активное участие в зарождении и развитии фестиваля приняли народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон, безвременно ушедший от нас, Валентина Владимировна Терешкова.

Сергей Крючек: В фестивале регулярно принимает участие руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе Сергей Михайлович Миронов. Участвовал он и в фестивале этого года - выступил с приветствием к участникам и гостям фестиваля. Он активно поддерживает фестиваль. В адрес фестиваля этого года поступали многочисленные приветственные адрес и телеграммы - в частности, от министра культуры России Ольги Любимовой.

Олег Нилов: Фестиваль "Добровидение-2021" начался с концерта лауреатов "Добровидения-2020". На прошлогоднем фестивале мы смогли провести первый и второй этапы отбора, но гала-концерт в 7-тысячном КСК "Сибур-арена" пришлось отменить. 24 мая этого года гала-концерт состоялся - на сцене "Сибур-арены" выступили Государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова из Ростова-на-Дону, Государственный Омский русский народный хор, ансамбль "Белые Росы" из Беларуси, ансамбль "Ватага", представляющий Брянскую область - всего более 500 исполнителей с разных уголков России и ближнего зарубежья. Почетными гостями фестиваля стали знаменитые исполнители народной музыки Захар и Анастасия Заволокины, которые не только исполнили со сцены "Сибур-арены" музыкальные произведения, посвятив их, в том числе, памяти известного исполнителя народных песен Юрия Красноперова, но и записали несколько сюжетов для программы Первого канала "Играй, гармонь".

Фото: dobrovidenie.ru

Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий представил зрителям фестиваля премьеру своей новой песни "Морошка". Особый колорит концертным номерам добавляли колокольные перезвоны, исполняемые на звоннице Владимирского собора, и звуки рогового оркестра.

Совместно с Росконцертом оргкомитет фестиваля провел сольные концерты ведущих народных коллективов России, которые прошли накануне 23 мая. В Музее советско-финляндской войны в Загородном клубе "Дача" выступил Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова с программой, посвященной 76-летней годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне. А в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся сольный концерт Государственного Омского русского народного хора, который представил вниманию петербургского зрителя программу "Жемчужина Сибири". Свой родной коллектив поддержал губернатор Омской области Александр Бурков, приехавший в Санкт-Петербург в качестве почетного гостя фестиваля.

Мероприятия фестиваля транслировались на федеральных, региональных телеканалах, каналах других стран - например Беларуси. Все телетрансляции "Добровидения" можно найти на нашем сайте.

Какие планы на будущие годы?

Олег Нилов: Задача фестиваля - предоставить возможность народным артистам, может быть, впервые выйти на большую сцену и на большие экраны: помочь артистам и миллионам телезрителей встретиться. И дать нам возможность донести до зрителей ценности национальной музыкальной, песенной и духовной культуры.

Фестиваль живет и развивается прежде всего благодаря энтузиазму, вере и преданности нашим традициям наших участников, организаторов, меценатов.

Роман Викторович, что подвигло вас стать генеральным партнером фестиваля?

Роман Василенко: Те проекты, которыми мы занимаемся, направлены на улучшение качества жизни, а качество жизни имеет не только материальную, но и духовную составляющую. Фестиваль направлен на развитие духовно-нравственных ценностей - ценностей семьи, человеческих отношений, отношения к делу. А также на развитие национальных традиций, настоящей культуры, а не зиц-культуры, которой нас пичкают медиа. Он дает возможность вырваться из порочного круга ложных ценностей, которые формирует информационная среда вокруг нас.

Мы стремимся помогать людям развивать их потенциал в трудовой сфере, в сфере предпринимательства, даем согражданам уникальные возможности решить их жилищные проблемы, улучшить их качество жизни на основе взаимопомощи и взаимовыручки - в этом суть кооперативного движения. Особенно это важно для развития регионов России, для реализации возможностей молодежи - чтобы она оставалась на своей малой родине, не уезжала в столицы или вообще за границу. Наш девиз "Объединиться, чтобы жить!".

Фестиваль, с которым мы сотрудничаем, помогает людям реализовать себя в сфере творчества - это важное дополнение к нашей программе развития человеческого потенциала. Именно поэтому мы стали активными участниками проекта.

Олег Нилов: У нашего фестиваля несколько партнеров. Финансовую помощь оказывают ПАО "Газпром", АО "Россельхозбанк", ОАО "РЖД". Конечно, помогают многие земляки - наш знаменитый Санкт-Петербургский государственный институт культуры во главе с ректором Александром Сергеевичем Тургаевым. Большой вклад в развитие фестиваля вносит режиссер "Добровидения" Аскольд Аркадьевич Конович.

Этого, увы, пока недостаточно для прорыва на серьезный международный уровень. Мы приглашаем поддержать проект партнеров, заинтересованных в сохранении и развитии народной и духовной культуры народов нашей страны, а также надеемся и на государственную поддержку.

Речь идет ни много ни мало о сбережении духовного, культурного стержня, вокруг которого мы будем формировать здоровую духовно-нравственную культуру наших народов.

Фестиваль решает государственную, стратегическую задачу - сбережения и приумножения народа, именно народа, а не населения или электората. Однако как с демографией, так и с народной культурой дела обстоят пока совсем не здорово.

Уверен, что этот проект будет с каждым годом обретать все больший общественный интерес и поддержку. Тем более что и президент России дал поручение о создании песенного конкурса в России. Поручение о систематическом освещении фестиваля главными национальными телеканалами дало и правительство. Поддержали "Добровидение" Московская патриархия и АО "Национальная Медиа Группа".

Народное искусство, в особенности народная песня, никогда и никуда не исчезнут. Фестиваль "Добровидение" ведет нас к понимаю главного - к доброведению. И, конечно, основная наша цель - сохранить, распространить, популяризировать истинную музыкальную народную культуру наших народов, народов России и мира. Красоту, гармонию, верность традициям и культуре предков мы благодаря "Добровидению" сможем донести до новых поколений россиян.