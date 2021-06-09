Глава Итало-российской торговой палаты заявил о безрезультатности санкций против РФ

Санкции в отношении Москвы не принесли результата. Об этом заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани на полях ПМЭФ-2021.

"Я думаю, что Россия доказала в течение этих семи лет, что санкции не дали никакого результата. Если вы посмотрите на положение дел сегодня и семь лет назад, вы увидите, что Россия вернулась на уровень до санкций", - цитирует Трани РИА Новости.

Он также отметил, что система управления РФ очень быстро отреагировала на угрозу санкций и смогла развить сельское хозяйство за это время. По его словам, российское импортозамещение работает на полную мощность, а Минпромторг успешно выполнил задачи, которые "все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить". Трани заявил, что импортозамещение и так было нужно экономике РФ, а санкции просто ускорили этот процесс.