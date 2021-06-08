Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал решение о продлении льготной ипотеки, назвав его "выстраданным".

В своем выступлении на ПМЭФ президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. При этом условия выдачи кредита изменятся: ставка по кредиту с 1 июля составит 7%, а предельная сумма станет единой для регионов - 3 миллиона рублей.

"Решение, о котором объявил президент, выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", - заявил министр в интервью "Известиям".

Решетников также отметил, что сейчас происходит оздоровление строительной отрасли. По его словам, отказ от льготной ипотеки мог привести к обвалу спроса.

"Мы наконец увидели увеличение числа проектов в отрасли, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался", - подчеркнул глава Минэкономразвития.