2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости 15:25
Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям 15:20
В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна 15:19
Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком 15:19
Для малого и среднего бизнеса отменят комиссию за систему быстрых платежей 15:18
Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля 15:14
Возможность цифрового образования улучшит жизнь в регионах 15:13
Путин: Надо избавить бизнес от избыточного антимонопольного контроля 15:11
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России 15:11
Путин: Не должно быть неперспективных регионов 15:08
Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ 15:03
Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве 15:02
Власть
04.06.2021 14:58
Текст: Кира Латухина

Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год

Льготная ипотека будет продлена еще на год, до июля 2022 года, но ставка будет чуть выше - 7 процентов. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Льготная ипотека стала одной из ключевой антикризисных мер, ее оформили свыше полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно поступило более 2 трлн рублей. Срок окончания - 1 июля 2021 года.

Фото: iStock
Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс

Мера носила антикризисный, а значит - временный характер. "Но резко обрывать и сворачивать ее, конечно, нельзя", - считает Владимир Путин. Надо учитывать важную роль ипотеки в нынешней ситуации для решения жилищных проблем граждан и развития строительной отрасли, сказал он и предложил продлить для всех регионов эту меру еще на год - до 1 июля следующего года.

При этом чуть будет поднята ставка - до 7 процентов. А предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

Мы ВКонтакте