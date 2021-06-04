Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год

Льготная ипотека стала одной из ключевой антикризисных мер, ее оформили свыше полумиллиона семей, в жилищное строительство дополнительно поступило более 2 трлн рублей. Срок окончания - 1 июля 2021 года.

Мера носила антикризисный, а значит - временный характер. "Но резко обрывать и сворачивать ее, конечно, нельзя", - считает Владимир Путин. Надо учитывать важную роль ипотеки в нынешней ситуации для решения жилищных проблем граждан и развития строительной отрасли, сказал он и предложил продлить для всех регионов эту меру еще на год - до 1 июля следующего года.

При этом чуть будет поднята ставка - до 7 процентов. А предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.