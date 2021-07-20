Интересы аграриев под защитой

Решения производителей приветствовала Виктория Абрамченко. "Вместе с ведомствами и бизнесом мы достигли понимания о необходимости стимулирования применения минеральных удобрений аграриями", - подчеркнула вице-премьер.
Во взаимодействии бизнеса и государства
Решения производителей - еще один шаг во взаимодействии бизнеса и государства. Так, уже многие годы производители удобрений активно применяют механизмы Правительства РФ по обеспечению доступности минеральных удобрений для сельхозпроизводителей и принципы экономического анализа практик ценообразования Федеральной антимонопольной службы. Показательна ситуация на рынке: в отличие от ряда крупных аграрных стран, где цена на удобрения в этом году превышала среднемировую, в России они обходятся аграриям дешевле, чем их зарубежным конкурентам. По последним данным Росстата, такая разница, в зависимости от вида продукции, достигает 20-25%. Например, 24,7% на аммофос, востребованное удобрение под осенний сев. Более того, по мнению участников рынка, с учетом дополнительных затрат, которые связаны с логистикой, перевалкой в портах и др., отечественные аграрии на внутреннем рынке приобретают минеральные удобрения по ценам почти в 2 раза ниже, чем аграрии других стран.
Как результат - применение минеральных удобрений внутри России растет, за последние 5 лет оно выросло в 1,5 раза, достигнув рекордных за 30 лет значений. Агропромышленный комплекс за это время побил рекорд СССР по выпуску зерновых.
Сейчас же, если сравнить корзину продукции российских сельхозпредприятий и корзину минеральных удобрений, необходимых для производства этих сельхозкультур, доступность минеральных удобрений для российских аграриев сегодня - одна из максимальных за последние несколько лет. Чем аграрии активно пользуются.
Объем резервов минеральных удобрений в российском АПК за 6 месяцев 2021 года, с учетом биржевых закупок, вырос на 24% и составил 3,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных элементов - д.в.). Таким образом, на сегодняшний день российские производители минеральных удобрений обеспечили 76% от годовой потребности АПК в 4,52 млн тонн. Темпы выше, чем в прошлом году: по итогам 6 мес. 2020 года этот показатель составлял 68% (при фактической потребности в 4 млн тонн).
Куда пойдут деньги
В этом году прогноз по закупкам минеральных удобрений аграриями зафиксирован на уровне 4,5 млн тонн, их российская отрасль обеспечит в полном объеме. Озвученная на данный момент потребность на 2022 г. составляет 5 млн тонн д.в. Российские производители готовы обеспечить и этот объем.
В ближайшие годы перед Минсельхозом России стоит задача поэтапного наращивания применения минеральных удобрений аграриями до научно-обоснованных норм. Это означает, что в ближайшие 5 лет необходимо удвоить объемы их приобретения до 8,2 млн тонн в действующем веществе. Для обеспечения растущих потребностей российских аграриев в удобрениях и сохранения завоеванных позиций на зарубежных рынках отрасль уже инвестировала свыше 1,3 трлн рублей только за последние 7 лет, когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, и около 2 трлн рублей будет инвестировано в ближайшие 7 лет в реализацию проектов с применением наилучших доступных технологий. В результате инвестиционной активности с 2013 года, к 2026 году производственные мощности предприятий отрасли практически удвоятся.
Реализация масштабных инвестиционных программ в индустрии минеральных удобрений - удвоение производства для удвоения потребления - была бы немыслима без мер экономического блока правительства во главе с первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова по стимулированию инвестиционного цикла в российской промышленности. Сейчас в России эффективно работает новая система стимулирования, внедрен целый ряд эффективных инструментов - прежде всего, новый механизм Соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестиционные контракты и корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Благодаря новым инструментам активизации инвестиционного цикла, и в первую очередь СЗПК, только в ближайшие 5 лет отрасль минеральных удобрений увеличит инвестиции до более чем 1,6 трлн рублей и в ближайшие 7 лет они достигнут 2 трлн. рублей, как было отмечено выше. Это новые заводы, новые самые экологичные в мире питательные комплексы, новые рабочие места, налоги, социальная ответственность и благотворительность.
Также идет колоссальная работа по реинжинирингу правил промышленного строительства, которая позволит кардинально сократить сроки и затраты в промышленном строительстве - на 40 и 20% соответственно.
Помимо строительства новых и модернизации действующих мощностей, инвестиции пойдут на дальнейшее повышение доступности минеральных удобрений за счет развития региональных логистических сетей, обеспечивающих накопление продукции в регионах. Продукция, заказанная заблаговременно, завозится в регионы заранее и хранится на складах производителей вплоть до начала полевых работ. А оперативная доставка удобрений в поля обеспечивает возможность их применения в оптимальные агрономические сроки. На сегодняшний день мощность хранения логистических сетей производителей превышает 1,5 млн тонн (в физ. весе) и продолжает расти.
Также, по поручению Андрея Рэмовича Белоусова, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз и ФАС России разработали методику определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев. По замыслу разработчиков, она будет внедрена уже в этом году.
А пока что производители решили добровольно зафиксировать цены. Эксперты считают, это шаг своевременный. Восстановительный рост цен во всем мире привел к тому, что в ряде крупных аграрных стран цена на удобрения в этом году превышала среднемировую. Сейчас традиционный пик импортного спроса на фосфорные удобрения в Латинской Америке, сохраняются низкие запасы и дефицит в Индии, а также отмечаются сокращения поставок на мировой рынок из Китая. Соответственно цены на удобрения, прежде всего на фосфорсодержащие удобрения, на мировых рынках в ближайшее время будут расти и находиться на высоком уровне, так как основной рост спроса на удобрения как результат ажиотажного спроса приходится на период полевых работ, до них остается менее месяца.
Поэтому крупнейшие производители минеральных удобрений - Акрон, ЕвроХим, ФосАгро, Куйбышевазот, являясь социально ответственными компаниями, приняли решение о фиксации цен на всю линейку производимых удобрений, перед сезоном высокого спроса на минеральные удобрения.
Производители минеральных удобрений всегда выступают стратегическими партнерами российских аграриев и их надежными партнерами, участвуя в обеспечении национальной продовольственной безопасности и помогая укреплять конкурентоспособность российского АПК на мировых рынках. И пусть затраты на удобрения в цене конечной продукции российских аграриев, по данным экспертов аудиторской компании EY, не превышают 1-2%, но кратно повышают урожайность и качество сельхозпродукции. Благодаря продуманной политике в области АПК и поддержке государства, а также со стороны производителей минеральных удобрений, начиная с 2016 году Россия неизменно является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. В 2017 году в России собран рекордный урожай зерна. В 2019 году в России собрали второй по объему в новейшей истории урожай зерна. С учетом роста технологичности российского растениеводства, никаких причин для падения урожайности в 2022 году нет. А фиксирование цен позволит аграриям закупить удобрения по приемлемым ценам под сев озимых культур, считают в Минсельхозе.
В Минпромторге также считают решения производителей своевременными.
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