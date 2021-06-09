В Росконгрессе подвели итоги ПМЭФ-2021

В работе Петербургского международного экономического форума, который прошел 2-5 июня, приняли участие 13,5 тысячи человек из 141 страны. На форуме было подписано более 890 соглашений на общую сумму более 4,2 трлн рублей, заявили в Росконгрессе.

По словам организаторов, девиз форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности" - продемонстрировал общественный запрос на очный формат дискуссий для достижения прорывных идей в мире.

"Нам удалось провести форум интересно, насыщенно, и, главное, безопасно. Принятые меры безопасности помогли тысячам участников, спикеров, экспертов и журналистов вернуться в привычный очный формат проведения мероприятий, поучаствовать в живых дискуссиях, воспользоваться возможностями нетворкинга, встретить коллег и завести новые знакомства. ПМЭФ в очередной раз доказал свой статус уникального мирового события, наиболее крупной и прогрессивной в мире деловой площадки для обсуждения актуальных вопросов глобальной и региональной экономики", - сказал советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках основной программы состоялось свыше 190 мероприятий, еще более 80 мероприятий были организованы на тематических площадках. За четыре дня работы перед участниками форума выступило более 1300 российских и иностранных спикеров, модераторов, докладчиков и политиков.

Дискуссии форума прошли по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы", "Технологии, расширяющие горизонты".

Самой крупной иностранной делегацией на ПМЭФ стали участники из страны-гостя Катар (около 400 человек). Традиционно больше всего представителей иностранного бизнеса приехали из США (более 200 человек), Германии (более 140 человек), Великобритании (более 110 человек) и Франции (более 100 человек).

Форум проводился с соблюдением беспрецедентных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Основным условием доступа на территорию Форума всех категорий участников являлся отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, по которому проходила активация аккредитационного беджа.

Всего за период подготовки и проведения ПМЭФ было проведено более 50 тысяч исследований на коронавирус. Во всех случаях проводился полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. На входах на площадку форума были установлены КПП с замером температуры с помощью тепловизоров и ручных термометров, обеспечена строгая проверка использования средств индивидуальной защиты.