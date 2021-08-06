Аграриев удобрили поддержкой

На этой неделе сразу три крупнейших российских производителя минеральных удобрений объявили о дополнительных мерах поддержки аграриев. "Акрон", "Еврохим" и "ФосАгро" предоставят скидки фермерам и овощеводам. Это в дополнение к ранее зафиксированным ценам.

Скидки и фиксация будут действовать до 31 октября 2021 года, то есть до конца осенней посевной. По мнению экспертов АПК, эти меры повысят и без того высокую ценовую доступность удобрений для российских аграриев, для которых они сейчас, по данным Росстата, дешевле на 20-25%, чем для их зарубежных коллег.

Поддержка нашла фермеров

Скидки стали ответом на предложения рабочей группы парламентариев и правительства, созданной для контроля за ценами на продовольствие и сдерживанию роста цен на сезонные продукты. Ее возглавил первый зампред Госдумы Алексей Гордеев. Как заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, в первую очередь, речь идет о входящих в так называемый "борщевой набор" овощах - капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах.

Эксперты отрасли отмечают, что инициатива производителей удобрений позволит крестьянско-фермерским хозяйствам не только сэкономить, но и укрепить свою финансовую устойчивость к экспансии крупных холдингов, собирающих небольшие участки в огромные земельные банки. Средства на скупку у растениеводов-гигантов находятся даже в условиях экспортной пошлины на зерно. Так, если анализировать отчетность лидирующих агрохолдингов за 1 кв. 2021 года в сельхозсегменте, то выручка увеличилась более чем на треть, а рентабельность - в 1,5 раза и превышает 50%. За первое полугодие выручка в сегменте выросла почти в 1,5 раза. Вероятно, сопоставимых результатов стоит ожидать и по росту рентабельности.

В конце июля, для снятия напряженности, связанной с ценовыми колебаниями, в Правительстве РФ разработали и утвердили методические рекомендации по мониторингу и прогнозированию цен на минеральные удобрения. По поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова создана новая для России методика определения ценовой доступности удобрений для российских аграриев. Предполагается, что в случае прогнозирования на период до восьми недель снижения доступности минеральных удобрений для отечественных аграриев, в рамках межведомственной рабочей группы, состоящей из представителей Российской ассоциации производителей удобрений, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минэкономразвития России, ФАС России и заинтересованных организаций будут применяться механизмы реагирования, способствующие повышению доступности минеральных удобрений.

Новое поверх существующего

Предполагается, что новые механизмы будут действовать наряду с принципами экономического анализа практик ценообразования ФАС России. Кроме того, производители продолжат выполнять собственный комплекс мер по сдерживанию цен для российских потребителей в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Благодаря им российские сельхозтоваропроизводители пользуются возможностью закупать удобрения существенно дешевле, чем иностранные фермеры.

В дополнение к этому очередная поддержка растениеводам, основным потребителям минудобрений, ожидается со стороны правительства. За время действия механизма зернового демпфера бюджет получил больше 15 млрд руб. Эти деньги вернутся растениеводам, заявила Ведомостям Виктория Абрамченко. По ее словам, очень важно, чтобы "эти деньги не забрали и не распределили на какие-то другие цели внутри бюджета, а отдали тем, кто вырастил зерно".